El sábado 31 de octubre de 2026 se realizaron los sorteos de El Sinuano Día y Noche.
En la edición diurna, el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 0278 y la quinta fue el número 2.
Resultados del sorteo Sinuano Día
Premio mayor
- El Sinuano Día: 0278-2
Resultados del sorteo Sinuano Noche
Premio mayor
El Sinuano Noche: pendiente
La próxima jornada de El Sinuano Día se realizará este 1 de noviembre de 2026, a las 2:30 p. m.
Por su parte, El Sinuano Noche tendrá su sorteo a las 10:30 p. m.
Los resultados se transmitirán en vivo por televisión y radio.
También podrán consultarse a través de la página web oficial de la lotería.
En Colombia, los juegos de suerte y azar son regulados por Coljuegos. Si desea participar, recuerde adquirir sus apuestas únicamente en puntos de venta autorizados.