El sábado 31 de octubre de 2026 se realizaron los sorteos de El Sinuano Día y Noche.

En la edición diurna, el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 0278 y la quinta fue el número 2.

¿Fue ganador del premio? Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del sábado 31 de octubre de 2026

Resultados del sorteo Sinuano Día

Premio mayor

El Sinuano Día: 0278-2

Resultados del sorteo Sinuano Noche

Premio mayor

El Sinuano Noche: pendiente

La próxima jornada de El Sinuano Día se realizará este 1 de noviembre de 2026, a las 2:30 p. m.

Por su parte, El Sinuano Noche tendrá su sorteo a las 10:30 p. m.

Los resultados se transmitirán en vivo por televisión y radio.

También podrán consultarse a través de la página web oficial de la lotería.

En Colombia, los juegos de suerte y azar son regulados por Coljuegos. Si desea participar, recuerde adquirir sus apuestas únicamente en puntos de venta autorizados.