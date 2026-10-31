Lotería

Resultados de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: último sorteo del mes, viernes 30 de octubre de 2026

Consulte los resultados de las loterías de la jornada.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
31 de octubre de 2026 a las 6:02 a. m.
Tres de las principales loterías del país sortean esta noche premios por miles de millones.
Tres de las principales loterías del país sortean esta noche premios por miles de millones. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda / Lotería de Medellín / Lotería de Santander

Este viernes, 30 de octubre de 2026, se realizaron los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Los participantes pueden consultar en esta nota los números correspondientes a los premios mayores y sus respectivas series.

Lotería de Medellín: resultado de hoy

La Lotería de Medellín realizó este viernes, 30 de octubre, su respectivo sorteo. El resultado principal quedó establecido con un número y una serie.

  • Número ganador: 2168
  • Serie: 056

Además del premio mayor, el sorteo contempla otras categorías que los jugadores pueden revisar al verificar sus billetes.

Lotería de Santander: número ganador y serie

La Lotería de Santander también llevó a cabo su sorteo durante la jornada de este viernes, con diferentes premios para los billetes participantes.

  • Número ganador: 8037
  • Serie: 261
YouTube video 9thTJxUapsQ thumbnail

Estos son los datos correspondientes al resultado principal de la jornada. Los jugadores también pueden consultar las demás categorías de premios.

Lotería de Risaralda: resultado del viernes, 30 de octubre

La Lotería de Risaralda completó la jornada con su sorteo de este viernes. El premio mayor quedó asociado a un número y una serie determinados.

  • Número ganador: 3292
  • Serie: 273
YouTube video wdKJ094DwpQ thumbnail

Los participantes pueden revisar estos datos y consultar las demás combinaciones premiadas para comprobar si obtuvieron algún reconocimiento.

Resultados de las tres loterías de hoy

Los sorteos de Medellín, Santander y Risaralda se realizaron este viernes, 30 de octubre. Para comprobar un posible premio, los jugadores deben comparar el número y la serie de sus billetes con los resultados correspondientes.

También es importante revisar las categorías adicionales de cada lotería, debido a que existen diferentes formas de obtener un premio además del resultado principal.