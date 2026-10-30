Estos fueron los números y signo ganadores del Super Astro Luna del 30 de octubre de 2026

Durante este viernes, 30 de octubre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia. El sorteo se realizó a las 10:50 p. m.

Números y signo ganadores del Super Astro Luna del jueves 29 de octubre de 2026

Resultado del Super Astro Luna del viernes 30 de octubre de 2026

Estos son los datos del sorteo:

Número ganador: 2259.

Signo zodiacal ganador: Virgo.

Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos fueron los resultados correspondientes a los sorteos anteriores:

Jueves, 29 de octubre de 2026: número 5045, signo Escorpión.

número 5045, signo Escorpión. Miércoles, 28 de octubre de 2026: número 7047, signo Piscis.

número 7047, signo Piscis. Martes, 27 de octubre de 2026: número 9906, signo Libra.

¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Para participar, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y asociarlo con uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El objetivo es acertar las cuatro cifras en el orden correspondiente y el signo zodiacal seleccionado. El valor de la apuesta va desde los $500 hasta los $10.000 por jugada, según las condiciones del juego.

¿Cuáles son los premios del Super Astro Luna?

Los premios dependen de las cifras acertadas y de la coincidencia del signo zodiacal: