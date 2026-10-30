Último sorteo de la Lotería de Bogotá del mes: números ganadores de este jueves 29 de octubre de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 29 de octubre su último sorteo del mes, una nueva oportunidad para los jugadores que buscaban quedarse con alguno de los premios del plan de ganancias. En esta ocasión, el sorteo número 2870 contó con un premio mayor de $12.000 millones.

Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del jueves 29 de octubre de 2026

El sorteo se llevó a cabo, como es habitual, los jueves a las 11:15 de la noche. La jornada dejó los resultados del premio principal, además de los secos y demás premios contemplados en el plan de ganancias.

El número ganador del premio mayor fue:

Número: 0500

0500 Serie: 094

¿Cuáles fueron los últimos resultados de la Lotería de Bogotá?

Antes de este sorteo, la Lotería de Bogotá entregó los siguientes resultados en sus jornadas de octubre:

Sorteo 2869 (22 de octubre de 2026): 9392, serie 449.

9392, serie 449. Sorteo 2868 (15 de octubre de 2026): 4486, serie 335.

4486, serie 335. Sorteo 2867 (8 de octubre de 2026): 8565, serie 175.

Estos antecedentes permiten consultar los números de las jornadas anteriores y compararlos con el resultado del sorteo de este jueves.

¿Cuáles son los premios que entrega la Lotería de Bogotá?

Para el sorteo 2870, el plan de premios contempla diferentes oportunidades de ganar. Además del premio mayor de $12.000 millones, hay premios secos de distintas cantidades.

La distribución anunciada es la siguiente:

Premio mayor: $12.000 millones.

$12.000 millones. Un premio seco: $1.000 millones.

$1.000 millones. Dos premios secos: $500 millones cada uno.

$500 millones cada uno. Tres premios secos: $200 millones cada uno.

$200 millones cada uno. Seis premios secos: $50 millones cada uno.

$50 millones cada uno. Diez premios secos: $20 millones cada uno.

$20 millones cada uno. Treinta premios secos: $10 millones cada uno.

De esta manera, los participantes tienen varias posibilidades de obtener un premio, de acuerdo con las condiciones establecidas en el plan de ganancias.