Comparendos, inmovilizaciones y confusión en el primer día de restricción a motocicletas en Bogotá

La primera noche de restricciones para motocicletas en Bogotá dejó conductores sorprendidos, vehículos inmovilizados y 49 comparendos de $633.200.

Durante los operativos, varios motociclistas aseguraron que desconocían la medida, mientras otros intentaron justificar por qué seguían circulando. Una de las respuestas llamó la atención de los agentes: “No tengo ni televisión, no tengo internet, no sabía”.

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Los controles comenzaron el jueves 29 de octubre y se extendieron por diferentes puntos de la capital. En siete puestos, ubicados en sectores como la carrera 30 con calle 19, el estadio El Campín, Centro Mayor, Abastos, la avenida Ciudad de Cali y la avenida Boyacá, las autoridades revisaron el cumplimiento de las restricciones. Durante la jornada hubo motocicletas inmovilizadas y conductores sorprendidos por los procedimientos.

Primera jornada de restricciones a las motocicletas en Bogotá. Jueves 29 de octubre de 2026 Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol

Las explicaciones se repitieron entre quienes fueron detenidos. “Yo tenía entendido que era solo el parrillero”, manifestó uno de los motociclistas sancionados. Otro cuestionó la falta de información sobre la medida, mientras que algunos reconocieron que simplemente la habían olvidado.

Primera jornada de restricciones a las motocicletas en Bogotá. Jueves 29 de octubre de 2026 Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol

También hubo quienes aseguraron que estaban trabajando. “Yo estaba trabajando, llevo un pedido para entregarlo”, explicó un conductor. Otro insistió en que no tenía conocimiento de la restricción y que acababa de enterarse cuando un agente lo detuvo.

Primera jornada de restricciones a las motocicletas en Bogotá. Jueves 29 de octubre de 2026 Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol

49 comparendos e inmovilizaciones en la primera jornada

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que impuso 49 órdenes de comparendo e inmovilización a motociclistas que incumplieron la restricción. Para estos operativos desplegó 400 uniformados en diferentes reacciones motorizadas y ocho localidades priorizadas.

La multa por infringir la medida es de $633.200, equivalente a medio salario mínimo mensual legal vigente. A este valor se pueden sumar los gastos derivados de la inmovilización y permanencia del vehículo en los patios.

Primera jornada de restricciones a las motocicletas en Bogotá. Jueves 29 de octubre de 2026 Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol

La teniente coronel Astrid Herrera, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que los controles se realizan en los 19 corredores viales donde aplica la restricción. Según indicó, también habrá patrullajes en puntos identificados para verificar el cumplimiento del decreto.

Primera jornada de restricciones a las motocicletas en Bogotá. Jueves 29 de octubre de 2026 Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol

¿Hasta cuándo estarán restringidas las motos?

La medida estará vigente durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre, y del 1 y 2 de noviembre, hasta la madrugada del martes 3 de noviembre. La restricción de circulación general aplica entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en 19 corredores viales. Por su parte, la prohibición de llevar parrillero rige en toda Bogotá entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m.

La Policía señaló que el propósito de los operativos es contribuir a la reducción de la siniestralidad vial y proteger la vida durante el fin de semana de Halloween. Mientras continúan los controles, las autoridades les recuerdan a los motociclistas revisar las condiciones de la medida y las excepciones antes de salir, para evitar sanciones e inmovilizaciones.