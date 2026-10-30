La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó sobre una manifestación en la Av. Caracas con calle 63 por parte de trabajadores de la obra del metro.

Los hechos generaron afectaciones tanto en la calzada mixta como en la exclusiva, provocando el cierre de múltiples estaciones de TransMilenio y obligando a usuarios a salirse de las paradas para irse caminando hacia sus destinos.

Las estaciones del servicio de transporte público que se vieron afectadas por lo ocurrido fueron las siguientes:

Temporal Calle 22

Calle 26 - Atrio

Av. 39

Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán

Calle 57

Flores

Calle 72 - Areandina

El bloqueo por parte de los trabajadores del metro de Bogotá se mantuvo por poco tiempo, luego de que TransMilenio informara que hacia las 9:19 a. m. se comenzaba a habilitar el paso por la Av. Caracas, permitiendo que los servicios troncales cancelaran sus desvíos y se retomaran sus operaciones habituales.

De igual modo, las estaciones que fueron cerradas por la manifestación reabrieron sus servicios, permitiendo que los usuarios que se vieron afectados por lo ocurrido pudieran volver a utilizar este medio de transporte para continuar con sus trayectos.

Por el momento se desconoce la causa por la que los trabajadores del Metro realizaron un bloqueo en la Av. Caracas.

¿Qué manifestaciones están programadas para los días restantes de la semana?

La Alcaldía Mayor de Bogotá compartió cuáles son las movilizaciones programadas para las fechas restantes de esta semana.

El Distrito indica que, a pesar de que existen eventos, movilizaciones y protestas agendadas, es posible que en la ciudad se registren hechos que alteren la movilidad de la ciudad, por lo que aconseja seguir las siguientes recomendaciones:

Planear los recorridos con anticipación y consultar los canales oficiales de movilidad para conocer posibles cierres o desvíos.

Atender las indicaciones de las autoridades y del personal encargado del acompañamiento a las movilizaciones.

Ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando los derechos de las demás personas.

Mantener una actitud de diálogo y respeto durante las concentraciones y recorridos.

Consultar los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno para conocer posibles actualizaciones de la agenda.

Para lo restante de la semana, el Distrito compartió los próximos eventos:

Sábado 31 de octubre

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Jolgorio Popular, versión 21’