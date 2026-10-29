¿Viajará por carretera en los puentes festivos de noviembre? Estos son los gastos que debe tener en cuenta

Viajar por carretera durante un puente festivo implica más que calcular cuánto costará el combustible del vehículo, ya que existen otros aspectos que se deben tener en cuenta.

El chequeo clave que debe hacerle a su moto antes de salir este puente festivo

Los peajes, los parqueaderos y algunos gastos asociados al carro también forman parte del presupuesto y pueden representar costos adicionales si no se contemplan antes de comenzar un recorrido.

Planear estos gastos permite tener una visión mucho más completa del dinero necesario para el viaje, incluyendo el trayecto de ida y vuelta, además de los desplazamientos que se realizarán una vez se llegue al destino.

Los gastos que los conductores deben tener en cuenta antes de viajar por carretera

De acuerdo con Gopass, existen varios factores clave que los conductores deben revisar antes de salir en carretera. El primero de ellos es la gasolina, la cual suele ser uno de los gastos más contemplados al organizar un viaje.

No obstante, para construir un presupuesto más preciso, es importante considerar no solamente la distancia hasta el destino, sino también el trayecto de regreso y los recorridos adicionales que se realizarán durante las vacaciones.

El costo dependerá de varios factores, entre ellos el rendimiento del vehículo, las condiciones de la carretera y el precio del combustible en las ciudades o los municipios incluidos en la ruta.

Se aconseja que, antes de viajar, se estime el consumo aproximado del vehículo para la totalidad del recorrido.

Los peajes son otros de los gastos que tienen una incidencia importante en el presupuesto, sobre todo en recorridos largos o que atraviesan diferentes departamentos.

Alto flujo vehicular en Colombia obliga a reforzar medidas de prevención antes de viajar en puente festivo. Foto: Getty Images

Lo más recomendable es consultar previamente la ruta y los puntos de cobro; esto permite saber cuánto dinero será necesario destinar a ese rubro tanto en la ida como en la vuelta.

Gopass también afirma que los gastos de movilidad no terminan al llegar al destino, ya que las visitas a centros comerciales, restaurantes, sitios turísticos u otros establecimientos pueden sumar costos de estacionamiento durante varios días.

Por eso, antes del viaje se aconseja consultar las alternativas y tarifas de parqueo disponibles en los lugares que se planea visitar.

Si bien es importante conocer los gastos de un recorrido, también es vital verificar las condiciones del carro, entre ellas llantas, frenos, niveles de líquidos y luces, ya que esto puede ayudar a identificar necesidades de mantenimiento antes de iniciar el viaje.