De la pantalla a las calles: los vehículos que se han convertido en íconos de Halloween

Cuando se trata de Halloween, una de las primeras cosas que vienen a la mente son personas disfrazadas de temibles monstruos y asesinos enmascarados, los cuales se quedan marcados en la memoria de muchos aficionados de esta fecha.

Conducir en Halloween: estas son las precauciones cuando hay niños en la calle

Pero la Noche de Brujas no solamente destaca por estos atuendos, sino por la presencia de vehículos que forman parte de la cultura de terror. Desde coches fantasmales hasta máquinas letales, películas y series han regalado bastantes autos inolvidables.

Los vehículos que reflejan la cultura del Halloween

Cadillac Miller-Meteor de 1959 – Ecto-1 (Cazafantasmas)

Cazafantasmas Foto: Getty Images for Hollywood Chris

Si bien es un vehículo que no refleja el terror de Halloween, es sin ninguna duda uno de los más icónicos para estas fechas, gracias a su mezcla entre estética retro-terrorífica, cultura pop y nostalgia ochentera.

El carro de la marca Cadillac es un imponente modelo que en la vida real combinaba las funciones de una ambulancia y un auto fúnebre. Cuenta con una carrocería larga de casi 6 metros.

Máquina del Misterio (Scooby-Doo)

Máquina del Misterio Foto: Getty Images

Similar al caso de los Cazafantasmas, la Máquina del Misterio de la icónica serie Scooby Doo, que ya es considerada como un elemento clásico de Halloween, al combinar la temática de misterio, fantasmas y monstruos con un diseño visual inolvidable.

Sus colores verde, azul y naranja con flores lo hacen reconocible al instante en cualquier fiesta, disfraz o decoración durante estas fechas. El diseño se basa en las furgonetas clásicas que circulaban en los años 60 o 70, como la Dodge A-100 o la Volkswagen Transporter.

Batimóvil (Batman)

Batimóvil Foto: Getty Images

El Batimóvil es uno de los elementos icónicos de Halloween, ya que representa la combinación perfecta entre la cultura pop, el misterio nocturno y la fantasía automotriz, siendo uno de los accesorios definitivos para los fanáticos del “caballero de la noche” durante la Noche de Brujas.

El carro se complementa gracias a la popularidad de Batman, el cual es uno de los disfraces más cotidianos que se presentan en Halloween. Además, a diferencia de otros carros de superhéroes, el Batimóvil está diseñado con un estilo gótico y oscuro, encajando perfectamente con la atmósfera misteriosa y espeluznante de la festividad.

DeLorean DMC-12 (Regreso al futuro)

Regreso al futuro Foto: picture alliance via Getty Image

El DeLorean DMC-12 se ha convertido en un vehículo icónico de la cultura pop y del cine gracias a su aparición en la trilogía Regreso al futuro.

Su aspecto futurista y de ciencia ficción, además de su nostalgia ochentera, le brinda una conexión emocional y cultural, por lo que es habitual verlo en desfiles, exhibiciones y decoraciones de Halloween.