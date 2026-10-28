Conducir en Halloween: estas son las precauciones cuando hay niños en la calle

La noche de Halloween es una de las fiestas más esperadas por millones de personas en el mundo, quienes aprovechan una vez al año para salir a las calles a pedir dulces y lucir sus disfraces. No obstante, también provoca una alta concentración de peatones y vehículos, lo que puede afectar la movilidad en distintos sectores.

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Para las personas que van a un volante, situaciones como estas indican una serie de comportamientos que se deben implementar para evitar inconvenientes, ya sea poner mayor atención al entorno donde conduce, reducir la velocidad, anticiparse a cualquier movimiento que cometan los peatones y mantener una buena visibilidad.

Estas actitudes están más presentes, sobre todo por la presencia de niños y familias en espacios públicos, los cuales aprovechan la “Noche de Brujas” para transitar por corredores y calles.

Las recomendaciones que deben tomar los conductores al conducir cerca de niños en Halloween

De acuerdo con Seguros Bolívar, la primera recomendación al conducir en zonas donde hay niños y menores de edad durante Halloween es la siguiente: bajar la velocidad y aumentar la atención.

En zonas residenciales, comerciales o sectores que registren una alta circulación de personas, lo ideal es conducir lo más despacio posible, ya que le permite al conductor tener mayor tiempo de reacción ante un cruce inesperado. También es importante respetar las señales de tránsito, pasos peatonales y semáforos.

Los conductores deben extremar las precauciones durante los desplazamientos en Halloween. Foto: Getty Images

Lo ideal es tener cuidado cuando se aproximen a un carro estacionado, porque un menor de edad puede aparecer detrás del vehículo justo cuando el conductor está pasando.

Conducir mientras utiliza el celular o cualquier dispositivo es una acción que no se recomienda debido a que es una distracción que puede provocar algún accidente durante la jornada de Halloween.

Otros consejos al conducir en “Noche de Brujas”

La aseguradora colombiana indica que para Halloween existen otros aspectos que deben revisar los conductores para evitar un contratiempo durante el recorrido.

El estado de las llantas, los espejos y los limpiaparabrisas también debe verificarse antes de salir a las vías. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Lo recomendable es revisar que las luces delanteras, traseras, direccionales y luces de freno funcionen correctamente. También es bueno verificar el estado de las llantas, los espejos y los limpiaparabrisas.

En caso de desplazarse a diferentes zonas, se aconseja planear previamente su recorrido y tener en cuenta lugares en donde se pueda encontrar la mayor concentración de peatones.