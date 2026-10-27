Gremio de moteros rechaza restricción de parrilleros en Bogotá por Halloween: “Una decisión estigmatizatoria”

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, anunció la restricción para movilización de motocicletas con parrilleros o acompañantes en toda la ciudad desde el jueves 29 de octubre hasta el martes 3 de noviembre.

¿Qué vehículos están exentos de la restricción a motos con parrillero en Halloween? Alcaldía lo aclara

El anuncio del Distrito se respalda en la jornada de Halloween que se vivirá en la capital, en donde cientos de ciudadanos saldrán a las calles para disfrutar una Noche de Brujas, complicando la movilidad en muchos sectores de Bogotá.

La decisión de la alcaldía de restringir la circulación de motos durante este fin de semana ha traído el rechazo de representantes del gremio de moteros, quienes han cuestionado los alcances de la medida y advirtieron sobre las consecuencias a cientos de ciudadanos que dependen de estos vehículos para movilizarse y trabajar.

El llamado del gremio de moteros a la Alcaldía

En diálogo con SEMANA, el representante de S.O.S. Motocultura, Miguel Forero, compartió su desacuerdo con el anuncio del distrito, argumentando que estas medidas solamente se encargan de involucrar a un segmento de los actores viales de la ciudad.

“La decisión es una medida que se piensa más por una decisión estigmatizatoria que por cualquier otra cosa. Estamos hablando de salvar vidas. Si decimos salvar vidas, pues tiene que ser equitativo, tanto para carros y motocicletas”, afirmó Forero.

Motociclistas, en Halloween. Foto: Colprensa

El representante del sector de motociclistas aclara que las restricciones que implementa la Alcaldía en Bogotá tienen que no solamente reforzar la seguridad vial, sino que también considerar los comportamientos que pueden tener las personas durante distintos escenarios en Halloween. Forero hizo alusión al caso Colmenares y Jaime Esteban Moreno.

“¿Y en los carros no se mata la gente? ¿En los bares no hay riñas? ¿Cuántos casos hemos visto de personas que se disfrazan y tienen altercados? Vimos dos casos, Colmenares y Jaime Esteban Moreno. ¿Eso sí no le tenemos prohibición? Pues prohibámosle a la gente eso, porque si nos vamos a colocar es de prohibir, así va a ser. Pero nosotros no podemos seguir en la posición de que prohibimos y prohibimos”, argumentó.

Forero también advierte sobre las múltiples afectaciones económicas a las personas que utilizan sus motocicletas como herramientas de trabajo, sobre todo para aquellos que prestan servicios de transporte mediante plataformas digitales.

El gremio de motociclistas cuestionó las restricciones de circulación anunciadas en Bogotá durante la celebración de Halloween. Foto: Concejal de Bogotá - Getty Images

El miembro de S.O.S. Motocultura afirma que las restricciones traen complicaciones a ingresos de ciudadanos que dependen de estos vehículos para mantener a sus familias, en particular durante un puente festivo.

“¿Cuánta gente trabaja con su moto? ¿A cuánta gente se va a afectar? Yo no entiendo cómo se puede dar esto. El lema más grande que dice la Secretaría de Movilidad es salvar vidas. ¿Cómo más podemos salvar vidas? Pues seamos equitativos. ¿Cómo más salvamos vidas? Prohibíamos la rumba. Prohibíamos el trago a través de la ley seca”, declaró.