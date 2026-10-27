Bogotá tendrá restricción de parrillero en moto desde el 29 de octubre al 3 de noviembre: también restricción de motos en 19 vías

En la mañana de este martes 27 de octubre, la Secretaría de Movilidad anunció una restricción de cara al fin de semana de Halloween, que es uno de los más complicados en temas de movilidad durante el año.

Como una medida para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la secretaría de Movilidad, María Fernanda Ortiz, tomó la decisión de restringir a los parrilleros en motocicletas en toda la ciudad desde el jueves 29 de octubre al martes 3 de noviembre, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.

También tendrá una restricción en la movilidad en moto en 19 vías durante las mismas fechas, en el horario de 8 de la noche a las 4 de la mañana.

Noticia en desarrollo...