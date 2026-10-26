Trabajador de la Aerocivil murió tras caer de la torre de control de El Dorado en la madrugada de este lunes: tenía 38 años

En la mañana de este 26 de octubre, se conoció un hecho ocurrido en las instalaciones del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Esto luego de que se confirmara que un trabajador de la Aeronáutica Civil habría sufrido un accidente en la madrugada de este lunes.

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Hacia las 3 de la mañana, el trabajador habría caído desde lo alto de la torre de control del aeropuerto, que tiene una altura aproximada de 89 metros, según lo informado por Caracol Radio.

El Aeropuerto El Dorado se alista para una billonaria ampliación con el proyecto de el Dorado Max y una inversión cercana a los 13 billones de pesos- Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

De acuerdo con las primeras informaciones, el funcionario trabajaba como verificador meteorológico en la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Aunque la caída del trabajador se produjo en la madrugada, no fue sino hasta las 9 de la mañana cuando su cuerpo fue hallado por trabajadores del lugar.

Pánico en el aeropuerto El Dorado: se reporta tiroteo en una de las puertas de la terminal

En este momento, las autoridades investigan las circunstancias de la muerte y buscan establecer si se trató de un accidente, un suicidio u otra situación.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de la Aeronáutica Civil sobre los hechos.

La torre de control de un aeropuerto juega un papel clave en la gestión del clima. Foto: Juan Carlos Sierra

Durante los últimos meses, en el aeropuerto se han reportado hechos que han generado preocupación. Hace cerca de un mes se desató una riña entre los taxistas que se encontraban cerca de la puerta 10 del aeropuerto El Dorado, en el primer piso, que terminó en un tiroteo, luego de que uno de los conductores desenfundara un arma de fuego y la accionara.

La riña entre los conductores provocó que decenas de viajeros que salían del edificio central corrieran nuevamente hacia las salas de espera y locales comerciales en busca de refugio.

En su momento, se vivieron momentos de angustia y zozobra dentro de la terminal aérea. Uno de los hombres fue detenido.