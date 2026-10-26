Advierten por desórdenes en la noche de Halloween tras rodadas masivas de motociclistas: piden medidas urgentes a las autoridades

En la mañana de este 26 de octubre, la concejal Cristina Calderón Restrepo manifestó su preocupación por lo que podría suceder el próximo 31 de octubre en la capital colombiana, debido a un evento que se organiza todos los años y que trae consigo una serie de concentraciones que generan riesgos en las vías.

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Se trata de las “rodadas del terror”, aglomeraciones de motociclistas que ocupan las vías principales del país y realizan maniobras peligrosas con sus vehículos, sin tomar las medidas de seguridad necesarias. Ante esta situación, la concejal se pronunció y solicitó medidas urgentes a las autoridades.

La concejal del Nuevo Liberalismo pidió anticiparse a las concentraciones de motociclistas en Halloween para evitar accidentes, bloqueos y conductas peligrosas en las vías. Foto: Getty Images

“Halloween no puede convertir las calles de Bogotá en pistas de carreras ni en escenarios de caravanas que bloqueen la movilidad. Tampoco es una excusa para permitir comportamientos como manejar borracho, con drogas o armas. Mi llamado es claro: este año no podemos esperar a que las ‘rodadas del terror’ afecten a miles de ciudadanos para reaccionar. Las autoridades deben anticiparse y los bogotanos deben actuar con responsabilidad”, afirmó la cabildante del Nuevo Liberalismo.

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Durante el año pasado, la Alcaldía expidió el Decreto 528, mediante el cual restringió la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero desde el jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 3 de noviembre.

Las “rodadas del terror” tienen en alerta a las autoridades de Bogotá por los riesgos viales y los bloqueos que pueden generar durante Halloween. Foto: Bogotá Tránsito.

Luego de esa decisión, la Secretaría Distrital de Movilidad reportó una reducción del 75 % en las muertes por siniestros viales durante las noches y madrugadas, así como una disminución del 51 % en el número de personas heridas frente al mismo periodo de 2024.

“No se trata de perseguir a los motociclistas ni de impedir una celebración. Se trata de proteger la vida, garantizar la movilidad y evitar que una caravana termine afectando a miles de bogotanos. Quienes quieran celebrar Halloween pueden hacerlo respetando las normas y la ley, sin bloquear vías ni poner en riesgo a nadie más”, señaló Cristina Calderón Restrepo.

Bogotá se prepara para Halloween y la concejal Cristina Calderón Restrepo pidió controles para evitar que las “rodadas del terror” pongan en riesgo a conductores y peatones. Foto: cortesía