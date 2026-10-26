La Policía Nacional capturó a 4 presuntos extorsionistas en Puerto Salgar, Cundinamarca, señalados de amenazar a habitantes de varias verdas de la zona.

Durante el operativo fueron incautadas armas, municiones y ceulares.

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Un allanamiento que terminó con la captura de 4 personas

Los 4 hombres señalados de extorsionar a varios campesinos de Puerto Salgar, terminaron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, durante los allanamientos realizados en la vereda La Ceiba.

Los detenidos se hacían pasar por integrantes del Bloque Oliverio Isaza, del Clan del Golfo.

Según el reporte de las autoridades, se incautaron una pistola, una granada de fragmentación. municiones, celulares y una motocicleta.

Los detenidos fueron identificados con los alias de Costeño, Barbas y Mateo y fueron capturados por el delito de fabricación, tráfico y tenencia de armas de fuego, partes y municiones.

De acuerdo a lo que han informado las autoridades, estos delincuentes ya llevaban una trayectoria criminal de más de dos años y se presume que están vinculados con actividades de extorsión y tráfico de estupefacientes.

Así actuaban los detenidos

Según los informes actualizados, los detenidos intimidaban a los campesinos con armas de fuego, con el fin de exigirles dinero.

En varias ocasiones, manifestaron pertenecer al Bloque Oliverio Isaza, organizaciónasociada al Clan del Golfo.

Las actividades delictivas las realizaban en las veredeas La Ceiba, La Colombia y Remolinos, y en los corregimientos de Puerto Libre y Puerto Bogotá, donde sembraron el terror entre sus habitantes.

El operativo fue realizado con el apoyo de la Fiscalía, de la Fuerza Aérea, el Comando de Operaciones Especiales y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Los cuatro capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar el proceso de judicialización y establecer su presunta participación en los hechos investigados.

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El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de las comunidades rurales de Puerto Salgar.

Mientras avanza la investigación, será clave determinar cuántas personas habrían sido víctimas de las presuntas extorsiones y si los detenidos estarían vinculados con otras actividades delictivas en la región.