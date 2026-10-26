“Él me pidió el favor de que le trajera droga”: Deicy Jiménez habla de la supuesta entrega de cocaína a Petro

Deicy Jiménez, la mujer que denunció en SEMANA presuntos abusos de poder de Gustavo Petro y aseguró que tuvo una relación íntima con él durante cinco años, relató durante la entrevista detalles sobre los encuentros que, según su testimonio, mantuvo con el entonces senador y posteriormente presidente.

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Sobre uno de los episodios que narró en entrevista con Vicky Dávila, afirmó que Petro le pidió comprar cocaína fuera de Bogotá, le entregó tres millones de pesos en efectivo para adquirirla y le solicitó transportarla en avión hasta la capital.

Según su versión, llevó la droga escondida en una maleta y se la entregó personalmente en su apartamento.

“Sí, yo viajé y él me pidió el favor de que le trajera droga”, aseguró Jiménez al recordar el episodio. Ante las preguntas sobre cómo se realizó la compra, sostuvo que recibió el dinero directamente de Petro y que adquirió la sustancia de unas personas que identificó como integrantes de una banda.

Sin embargo, se abstuvo de revelar públicamente los nombres de esas personas y el lugar donde habría conseguido la cocaína.

Deicy Jiménez reveló una serie de denuncias contra el expresidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia/Semana

La mujer afirmó que el entonces senador conocía el origen de la droga que le pidió comprar. También precisó que se trataba de cocaína, empacada en papeletas, y que la transportó por vía aérea.

“¿Usted se montó en un avión con la droga de Petro?”, le preguntó Vicky Dávila. “Sí”, respondió Jiménez, quien aseguró que la guardó en su equipaje durante el viaje.

De acuerdo con su relato, la entrega se produjo cuando regresó a Bogotá. “Él fue a mi apartamento y se la entregué”, contó. Al ser interrogada sobre si Petro volvió a pedirle que realizara una diligencia similar, respondió afirmativamente, aunque aseguró que se negó a continuar haciéndolo por temor a su seguridad.

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En la entrevista, Jiménez también afirmó que hubo otras ocasiones en las que consiguió cocaína para Petro, esta vez en Bogotá. Según su versión, él le entregaba el dinero para adquirirla y acudía al lugar donde ella vivía para consumirla. La mujer sostuvo, además, que el entonces senador llevaba la droga “en la chaqueta, en el bolsillo”.

Deicy Jiménez entregó a SEMANA algunas fotografías sobre sus denuncias. Foto: Suministrada a Semana

Las declaraciones hacen parte de un testimonio más amplio en el que Jiménez acusa a Petro de presuntamente utilizar contratos estatales para mantener relaciones sexuales con mujeres jóvenes.

Según afirmó, conoció al hoy expresidente en 2019, cuando era senador, a través de una página para adultos. Después de un primer encuentro personal en Cali, aseguró que se trasladó a Bogotá y comenzó a trabajar en el Senado, mientras mantenía una relación íntima con él.

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El testimonio de la mujer incluye acusaciones sobre la vida privada de Petro, las denuncias sobre el uso de contratos públicos y el consumo de drogas de parte del exmandatario cuando este era senador y luego durante la presidencia.