Concejales de Bogotá alertan sobre recortes a inversión social; programas de salud y educación, en riesgo

Las restricciones presupuestales adoptadas en Bogotá durante 2026 estarían poniendo en jaque la continuidad de programas de los sectores de salud y educación durante el gobierno de Carlos Fernando Galán.

Así lo manifestó el concejal José Cuesta durante un debate de control político que analizó los riesgos para la financiación social derivados del recorte de recursos destinados a estos sectores.

Según detallaron los cabildantes, si bien las medidas de la Administración Distrital se sustentaron en el argumento de que se requiere mantener el equilibrio de las finanzas, no se puede perder de vista que lo que se pone en alto riesgo de financiación es precisamente lo que más beneficia a los ciudadanos.

La Circular 0003 de la Secretaría de Hacienda dispone limitaciones para rubros como el funcionamiento y la inversión, en parte debido a un recaudo tributario inferior al previsto para 2026.

Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena Foto: Secretaría de Hacienda

Con tales restricciones, según advierten los concejales, “se reducen las capacidades de ejecución de los recursos presupuestados, lo que podría generar dificultades en la contratación de bienes y servicios, el mantenimiento de infraestructura, la adquisición de tecnología y el desarrollo de proyectos de inversión”.

Igualmente, los cabildantes señalaron posibles afectaciones en los cronogramas, la planeación institucional y el cumplimiento de las metas establecidas.

El recorte no es poca monta

Para los concejales del Distrito que intervinieron en el debate de control político, la posibilidad de no disponer de recursos cercanos a los $50.000 millones en sectores como educación y salud es algo que les preocupa.

Con ello, “se podrían comprometer programas relacionados con cobertura educativa, dotación en colegios, así como la modernización de los servicios e infraestructura hospitalaria”, lo que terminaría impactando más a la población vulnerable.

El Concejo de Bogotá debate reforma tributaria presentada por la administración de Carlos Fernando Galán. Foto: Illustra - stock.adobe.com / Concejo de Bogotá

Recuperación de cartera morosa

Ya han sido varios los escenarios en los que el Cabildo ha instado al Distrito a echar mano de instrumentos de gestión de recursos públicos, como la recuperación de cartera, en vez de introducir nuevos impuestos, como la sobretasa al impuesto predial, o aplicar recortes presupuestales, ambas medidas con graves afectaciones para el ciudadano.

“De cara a la formulación del presupuesto distrital para 2027, los concejales solicitamos contemplar las necesidades sociales de la capital. Igualmente, fortalecer el cobro de cartera morosa antes de adoptar nuevas restricciones y evitar afectaciones a proyectos dirigidos a comunidades étnicas, mujeres, niños, personas mayores y programas de alimentación”, insistieron.