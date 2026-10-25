“Me parece injusto”: el reclamo viral de una pasajera tras intentar meter una lavadora a una estación de TransMilenio

Un insólito episodio registrado en la estación Comuneros del sistema TransMilenio, en Bogotá, se volvió viral en redes sociales luego de que el personal de seguridad le impidiera el ingreso a una usuaria que pretendía transportar una lavadora dentro de un bus articulado.

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La situación, grabada en video por la propia ciudadana, generó una amplia discusión sobre los límites para transportar objetos de gran tamaño y el cumplimiento de las normas de convivencia urbana.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, la pasajera manifestó su inconformidad en el área de torniquetes al considerar desmedida la restricción impuesta por las guardas de seguridad.

Durante la grabación, la mujer argumentó que el electrodoméstico era de dimensiones pequeñas en comparación con las de los objetos que se transportan durante un trasteo convencional.

“Imagínense que me están poniendo problema porque vamos a pasar una lavadora. Dijera que fuera un trasteo grandote, una nevera, pero es una lavadorita”, expresó la ciudadana en el video.

Asimismo, afirmó que en otros medios de transporte público colectivo no había tenido inconvenientes para movilizar el aparato y criticó la posibilidad de que se solicitara la presencia de la Policía Metropolitana para imponerle un comparendo por una presunta infracción al Código Nacional de Policía y Convivencia.

“No ponen problema en una buseta para venir a ponerme problemas por una simple lavadora para montar en un TransMilenio (...) me parece injusto que hagan eso”, agregó.

Por su parte, las trabajadoras del sistema mantuvieron la restricción de acceso en cumplimiento de los protocolos operativos estipulados para el ingreso de carga a las estaciones.

A pesar de la percepción de la usuaria sobre el tamaño del electrodoméstico, el Manual de la Comunidad Usuaria de TransMilenio define criterios técnicos específicos sobre el equipaje permitido para garantizar la seguridad operativa y la movilidad de los pasajeros.

De acuerdo con las reglas de la entidad, los usuarios únicamente pueden ingresar con equipaje o paquetes de mano cuyo tamaño no supere los 60 centímetros por cualquiera de sus caras.

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La normativa especifica que todo elemento que sobrepase estas medidas o que, por su volumen, forma o peso, obstaculice los pasillos, las puertas de acceso de los buses articulados o las áreas de circulación en las estaciones tiene restringido el acceso.

El propósito principal de estas limitaciones es prevenir riesgos durante una evacuación de emergencia, evitar golpes o lesiones a otros usuarios en horas de alta afluencia y mantener despejadas las zonas de salida de emergencia.

Y antes brava la señora 🙄 vean este video completo 🚨 En la estación Comuneros de @TransMilenio, una mujer intentó ingresar con una LAVADORA y terminó reclamándoles a los guardas porque, según ella, le impidieron el ingreso. ¿Hasta dónde llega el sentido común al usar el transporte público? A veces no entiendo en qué piensa la gente … Bogotá necesita reglas claras y respeto por el sistema que millones de ciudadanos utilizan a diario. RESPETEMOS LA CIUDAD ❤️ — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 25, 2026

El video no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde miles de internautas expresaron opiniones divididas, aunque en su mayoría respaldaron el procedimiento del personal de TransMilenio.

Entre las reacciones públicas destacó la del concejal de Bogotá Juan David Quintero, quien compartió la pieza audiovisual a través de su cuenta en la red social X.

Hasta el momento, ni TransMilenio ni la Policía Metropolitana de Bogotá han emitido un parte oficial confirmando si a la ciudadana se le impuso efectivamente una medida correctiva o comparendo, ya sea pedagógico o económico.