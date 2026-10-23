Una mujer fue capturada por la Policía Metropolitana de Bogotá en el Portal de Suba, luego de ser señalada de agredir físicamente a una guardia de seguridad de TransMilenio. Según las primeras informaciones, el caso se habría originado cuando la trabajadora intervino porque la usuaria intentaba ingresar al sistema sin validar el pasaje.

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El episodio terminó con la funcionaria lesionada y la presunta agresora a disposición de las autoridades judiciales. La mujer deberá responder por los posibles delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno, mientras avanza el proceso correspondiente.

La teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo de TransMilenio, confirmó la captura y explicó cuál habría sido el origen del altercado.

“Según las primeras informaciones, la agresión se habría presentado luego de que la funcionaria le llamara la atención por intentar ingresar al sistema sin validar el pasaje”, informó la oficial.

Teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo de TransMilenio, entregando detalles de la captura. Foto: Captura de pantalla CityTV / API / Montaje SEMANA

La guarda terminó con lesiones y sus gafas quedaron dañadas

La trabajadora de seguridad sufrió varias lesiones, principalmente en el rostro y el cuello. Debido a las heridas, tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir valoración médica.

Además de las lesiones físicas, sus gafas formuladas resultaron dañadas durante la presunta agresión. El caso pasó de una intervención relacionada con las normas de ingreso al sistema a un procedimiento policial que terminó con la captura de una usuaria.

La Policía puso a la mujer capturada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad ante la cual deberá responder por los presuntos delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno. Serán las autoridades judiciales las encargadas de adelantar las actuaciones correspondientes.

Mujer capturada por agresión a guardia de seguridad en el Portal Suba, en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / API

Autoridades piden respetar las normas de TransMilenio

Tras lo ocurrido en el Portal de Suba, las autoridades reiteraron el llamado a los usuarios para que cumplan las normas de ingreso, validen el pasaje y eviten las agresiones contra los trabajadores del sistema de transporte.

Las autoridades reiteraron el llamado a los usuarios para que cumplan las normas de ingreso al TransMilenio. Foto: Guillermo Torres

También insistieron en la importancia de resolver los desacuerdos mediante el diálogo y la tolerancia, sin recurrir a la violencia.