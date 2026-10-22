Rafa Taibo rompió el silencio tras polémica por evento en el Cementerio Central el 31 de octubre

El Cementerio Central de Bogotá iba a abrir sus puertas el próximo 31 de octubre en un evento denominado ‘La noche de las ánimas’, en el marco de la celebración pagana que tradicionalmente se realiza en esta fecha: Halloween.

Aunque ya se había promocionado el evento en redes sociales, la Alcaldía de Bogotá, a través de la UAESP, no autorizó el préstamo del cementerio, luego de que el Ministerio de Cultura le pidiera al director de la entidad distrital adoptar medidas para garantizar la debida conservación del sitio y sus valores patrimoniales.

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Rafa Taibo, quien publicitó este evento y haría parte de la organización del mismo, rompió su silencio y se pronunció, defendiendo el evento y su finalidad.

“La realización del evento estará sujeta a todas las autorizaciones y condiciones exigidas por las autoridades competentes. No se llevará a cabo ninguna actividad que desconozca las normas de protección patrimonial, seguridad y respeto por el lugar”, dijo Taibo.

Rafa Taibo, presentador de televisión reconocido por temas paranormales. Foto: @Rafataibo

El evento prometía “celebrar la vida” con tres experiencias que, en palabras del propio presentador, “te llevarán al límite entre lo paranormal, el misterio y lo inexplicable”.

Halloween es una celebración que se caracteriza por el terror y los disfraces, proviniendo del antiguo festival pagano Samhain, que, según los historiadores, nació hace más de 2.000 años en Irlanda y Escocia.

En Colombia, esta fecha ha destacado por muertes dolorosas de jóvenes universitarios. Hace un poco más de 20 años: Luis Andrés Colmenares, y en 2025: Juan Esteban Moreno.

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Retornando al origen de la fiesta, el 31 de octubre, un momento clave en el que, según sus creencias, los espíritus de los muertos volvían a la tierra. Convocando el evento en el cementerio, se alerta sobre el plano espiritual; sin embargo, Taibo aclaró los alcances que, según él, tenían.

“No vamos a realizar rituales, invocaciones ni aperturas de supuestos portales. No vamos a intervenir tumbas, mausoleos ni sepulturas”, dijo.

El presentador, que ya ha adquirido reconocimiento en estos temas, explicó las dinámicas que planteaban:

“Lo que ofrecemos son dos experiencias guiadas, cuidadosamente controladas. Una dedicada a la historia de Colombia en el cementerio histórico y sus protagonistas, con intervenciones teatrales, y otra de carácter divulgativo relacionada con el estudio de los fenómenos paranormales de la mano de diversos expertos”.

Tras la polémica por el préstamo del Cementerio Central para un evento en la noche del 31 de octubre, los organizadores aseguraron que el objetivo principal de la actividad es ofrecer una experiencia cultural. Asimismo, aclararon que una parte del dinero recaudado será donada para la recuperación y el mantenimiento del cementerio. Además, aclararon que durante el recorrido no se harán rituales ni invocaciones que pongan en riesgo el lugar o a los visitantes, y que se promoverá el respeto patrimonial. “Lo que queremos es contribuir a recuperar un patrimonio que se está deteriorando… Si algo positivo se ha convertido esta polémica, es poner, por fin, los ojos sobre el lamentable deterioro del cementerio”, concluyó Rafael Taibo, uno de los organizadores del evento. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 22, 2026

“No pretendemos convertir el cementerio en un espectáculo irrespetuoso. Lo que queremos es contribuir a recuperar un patrimonio que se está deteriorando y devolverle el reconocimiento que merece”, agregó el presentador español.

Taibo fue muy reconocido en Colombia luego de que saliera al aire su programa Ellos están aquí, que televisaba RCN. Desde entonces, se ha convertido en una figura en lo paranormal.

Finalmente, el europeo aseguró que el evento buscaba revivir el acto cultural: “El evento La noche de las ánimas nace para celebrar la vida, honrar la memoria y rescatar nuestra historia con transparencia sobre el destino de los fondos y absoluto respeto por el cementerio central, por quienes allí reposan y por toda la ciudadanía”.