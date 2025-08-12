María Carolina Hoyos reveló el lugar donde será enterrado su hermano Miguel Uribe: “Estará al lado de muchos grandes”

Familiares, amigos y cercanos se preparan para despedir al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció luego de dos meses y cuatro días internado en cuidados intensivos producto del atentado en su contra el pasado 7 de junio en el barrio Modelia.

En medio del duelo, María Carolina Hoyos, hermana del senador, confirmó en diálogo con La W el lugar donde será enterrado su hermano. “Miguel va a ir a un sitio muy lindo y muy especial, quedará al lado de muchos grandes, en el Cementerio Central”.

La declaración de Hoyos subraya la importancia simbólica del lugar, un cementerio que, además de su valor arquitectónico y cultural, es conocido por ser el descanso de próceres, expresidentes, escritores y líderes que han dejado una huella en Colombia.

Homenaje póstumo en el Capitolio Nacional al senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Antes de su descanso final, el cuerpo de Miguel Uribe Turbay permanece en cámara ardiente desde la tarde del lunes 11 de agosto en el Capitolio Nacional, espacio que el senador consideraba su “segunda casa” por su labor legislativa.

El homenaje oficial en el Salón Elíptico del Congreso permitió a colegas, amigos y público en general expresar respeto y gratitud hacia su legado. Las exequias se realizarán el miércoles 13 de agosto en la Catedral Primada, una ceremonia religiosa que precederá el traslado al Cementerio Central, donde se realizará el entierro.

Para su familia, este momento de despedida está cargado de una mezcla profunda de dolor y orgullo. María Carolina Hoyos expresó en la conversación la dificultad de perder a su hermano, recordando momentos personales y la expectativa de que saliera adelante tras el atentado que sufrió.

“Nunca imaginé hablar de la despedida de mi hermano Miguel. Me duele enormemente. Lo había visualizado salir de la clínica, pero ahora tenemos que aceptarlo”, comentó.

Hoyos también habló del apoyo que rodeará a Alejandro, hijo del senador, asegurando que “nunca estará solo”, con el respaldo amoroso de su madre, hermanas y abuelo. “Alejandro tiene a la mejor mamá, a las mejores hermanas, al mejor abuelo. Vamos a sacar las fuerzas para sacarlo adelante; él no va a estar solo, así como nunca estuvo solo Miguel”, contó.

Homenaje póstumo en el Capitolio Nacional al senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En medio de la emotiva entrevista, María Carolina dio unas sentidas palabras sobre el momento en que se enteró del fallecimiento de Miguel.

“Desde ayer que supe que mi hermano había fallecido, después de dos meses de haber luchado por su vida, volví a recordar Desde el fondo del mar y estoy siguiendo los pasos uno a uno para superar este momento que nuevamente la vida me pone; allí expongo muchas lecciones de vida que tengo que me dejó el asesinato de mi madre”, contó.

Para María Carolina, es de vital importancia, en estos momentos de duelo, no alejarse de las personas que nos quieren y que queremos. “Hay que tener una red de apoyo”, afirmó.