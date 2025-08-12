Desgarrador momento en el que María Claudia Tarazona se quiebra y llora en el ataúd de Miguel Uribe Turbay

Toda Colombia está de luto por la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien luchó durante dos meses, pero perdió la batalla en la madrugada de este lunes, 11 de agosto, un día triste para la historia del país.

Desde que se confirmó la noticia, se han registrado imágenes y videos que muestran el difícil momento que se vive. Lágrimas, rostros cabizbajos, melancolía, indignación, son algunos de los sentimientos que se han manifestado.

La mujer se ha mostrado muy fuerte desde el primer momento del atentado. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Uno de los momentos más duros lo protagonizó María Claudia Tarazona, esposa del senador, quien lo acompañó con amor y dedicación mientras estuvo internado en la Fundación Santa Fe.

Tarazona ha sido una mujer valiente, siempre expresando perdón y recalcando la importancia de unirse para alcanzar la paz, tal y como lo promovía su esposo. Sin embargo, la mujer se derrumbó en el Capitolio Nacional, en donde el cuerpo de Uribe Turbay está en cámara ardiente.

En un desgarrador momento, María Claudia se puso junto al ataúd, que viste una bandera de Colombia, posó sus manos y cabeza encima de él y se quebró en llanto. A su lado, estaba en la misma posición Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato presidencial.

Segundos después y muy afligida por lo que está viviendo, Tarazona se acercó a su suegro y lo abrazó, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de toda la ceremonia hasta ahora.

¡Desgarrador! Este conmovedor momento lo protagonizaron María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, esposa y padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, durante la cámara ardiente que se realiza en el Capitolio del Congreso de la República😥. pic.twitter.com/7ogT26b5Os — Teleantioquia (@Teleantioquia) August 12, 2025

Todo quedó registrado en un video que le da la vuelta a las redes sociales y con el que muchas personas han expresado su solidaridad con la familia Uribe Turbay.

Por ahora, el ataúd con el cuerpo del militante del Centro Democrático permanecerá en el Capitolio Nacional para que sus amigos, compañeros y otras personas puedan darle el último adiós a un hombre que se convirtió en símbolo de la unidad.

Desde este mismo sitio, María Claudia habló por primera vez tras la muerte de su pareja sentimental, dejando un mensaje de “amor, unión y paz”.

“Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás (…) Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones”, dijo con una voz llena de firmeza.