Suscribirse

Nación

Desgarrador momento en el que María Claudia Tarazona se quiebra y llora en el ataúd de Miguel Uribe Turbay

La mujer no aguantó más y se rompió por completo al estar al frente del ataúd en el que está su esposo.

Redacción Nación
12 de agosto de 2025, 1:22 p. m.
Esposa de Miguel Uribe Turbay publicó estremecedor mensaje por el Día del Padre: “Es muy duro”.
El momento ha sido uno de los más emotivos de la ceremonia. | Foto: Esteban Vega La Rotta - Semana / Montaje: Semana

Toda Colombia está de luto por la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien luchó durante dos meses, pero perdió la batalla en la madrugada de este lunes, 11 de agosto, un día triste para la historia del país.

Desde que se confirmó la noticia, se han registrado imágenes y videos que muestran el difícil momento que se vive. Lágrimas, rostros cabizbajos, melancolía, indignación, son algunos de los sentimientos que se han manifestado.

Homenaje póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay.
La mujer se ha mostrado muy fuerte desde el primer momento del atentado. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Uno de los momentos más duros lo protagonizó María Claudia Tarazona, esposa del senador, quien lo acompañó con amor y dedicación mientras estuvo internado en la Fundación Santa Fe.

Tarazona ha sido una mujer valiente, siempre expresando perdón y recalcando la importancia de unirse para alcanzar la paz, tal y como lo promovía su esposo. Sin embargo, la mujer se derrumbó en el Capitolio Nacional, en donde el cuerpo de Uribe Turbay está en cámara ardiente.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA
Contexto: Colombia despide a Miguel Uribe Turbay: “Soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está viviendo”

En un desgarrador momento, María Claudia se puso junto al ataúd, que viste una bandera de Colombia, posó sus manos y cabeza encima de él y se quebró en llanto. A su lado, estaba en la misma posición Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato presidencial.

Segundos después y muy afligida por lo que está viviendo, Tarazona se acercó a su suegro y lo abrazó, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de toda la ceremonia hasta ahora.

Todo quedó registrado en un video que le da la vuelta a las redes sociales y con el que muchas personas han expresado su solidaridad con la familia Uribe Turbay.

Por ahora, el ataúd con el cuerpo del militante del Centro Democrático permanecerá en el Capitolio Nacional para que sus amigos, compañeros y otras personas puedan darle el último adiós a un hombre que se convirtió en símbolo de la unidad.

Contexto: Video | Así fue el emotivo momento del ingreso del féretro de Miguel Uribe Turbay al Capitolio Nacional

Desde este mismo sitio, María Claudia habló por primera vez tras la muerte de su pareja sentimental, dejando un mensaje de “amor, unión y paz”.

Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás (…) Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones”, dijo con una voz llena de firmeza.

Asimismo, la mujer aprovechó la oportunidad para expresarles agradecimiento a los médicos y a cada una de las personas que hicieron lo imposible para que Miguel Uribe superara los diferentes procedimientos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atentos usuarios de TransMilenio al cierre temporal en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

2. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

3. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

4. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

5. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe TurbayMiguel UribeMaría Claudia Tarazona

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.