Pasadas las 9:00 de la noche de este lunes, 11 de agosto, el féretro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ingresó al Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, escoltado por su esposa, María Claudia Tarazona; su hermana, María Carolina Hoyos; su padre, Miguel Uribe Londoño; así como por amigos y familiares cercanos.

La ceremonia marcó el inicio de los actos fúnebres en honor al líder político, en un evento privado con la presencia de allegados y figuras del ámbito político que compartieron con Uribe Turbay su trayectoria y compromiso con el país.

Féretro del senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: HELEN RAMÍREZ

El martes, 12 de agosto, el Capitolio Nacional abrirá sus puertas a partir de las 8:00 a.m. para que simpatizantes y ciudadanos puedan acercarse a darle el último adiós, en medio de un homenaje que busca resaltar su legado y labor pública.

El miércoles, 13 de agosto, a las 12:00 del mediodía, se llevará a cabo la misa exequial en la Catedral Primada de Colombia, presidida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia.

Miguel Uribe Turbay falleció luego de luchar durante dos meses por su vida, tras el atentado que sufrió el 7 de junio que conmocionó al país y que reavivó el llamado a la unidad y la defensa de la democracia.

Así fue el momento en el que el féretro de Miguel Uribe ingresó al salón elíptico de la Cámara de Representantes, escoltado por su esposa María Claudia Tarazona; su hermana, María Carolina Hoyos; su padre, Miguel Uribe Londoño, amigos y familiares. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qtr5DAP8Ak — Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2025

Minutos antes de que llegara el féretro del precandidato presidencial, María Claudia Tarazona habló desde el Capitolio Nacional, a donde llegó junto a sus hijas, al enviar un mensaje de “amor, unión y paz”.

Tarazona también hizo un llamado a la justicia para que actúe de manera expedita sobre la investigación de este atroz asesinato, al tiempo que rechazó “cualquier acto de venganza” por la muerte de su esposo.

Feretro del senador Miguel Uribe Turbay | Foto: HELEN RAMÍREZ

Durante la entrada del féretro el silencio invadió el lugar y el dolor era evidente en quienes estuvieron presentes, tanto por la bancada del Centro Democrático como de otras figuras del ámbito político.

La primera vicepresidenta del Senado, Ana Paola Agudelo, manifestó sus condolencias a la familia del precandidato y recordó la trayectoria de Uribe Turbay, al tiempo que el presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López Tenorio, también se dirigió a los presentes en un momento de dolor para el país.

“Le deseo a Miguel Uribe paz en su tumba, queda oficialmente instalada la cámara ardiente”, dijo López.

En seguida hubo un momento de oración y reflexión con el padre Juan Diego Cadena quien invitó a los presentes a rezar unidos el Padre Nuestro y darse un abrazo de paz.

Una de las imágenes que impactó, cuando se instauró oficialmente la cámara ardiente y con la que se dio cierre a la ceremonia, fue ver a Miguel Uribe Londoño sobre el féretro de su hijo, mientras se escuchaba de fondo el Toque del Silencio.

Así fue el momento más emotivo y doloroso del padre del senador durante la instalación de la cámara ardiente. Foto: Canal Congreso. | Foto: Canal Congreso