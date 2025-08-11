Suscribirse

Estados Unidos enviará a un alto cargo del gobierno para el funeral de Miguel Uribe Turbay en Bogotá ¿De quién se trata?

La visita se hará con el fin de acompañar a los familiares y cercanos al senador asesinado.

Redacción Mundo
12 de agosto de 2025, 12:52 a. m.
El anuncio lo hizo el diplomático en las últimas horas
Christopher Landau viajará a la capital colombiana en representación del gobierno de Estados Unidos. | Foto: AFP

En las últimas horas de este lunes, 11 de agosto, un alto miembro del gobierno norteamericano, quien encabeza el liderazgo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, confirmó que viajará a Bogotá para acompañar a los familiares de Miguel Uribe Turbay, tras su fallecimiento en la mañana de hoy.

Se trata de Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, quien aseguró en una entrevista con Donald Trump Jr, que visitará Bogotá para atender el funeral del senador colombiano.

En un momento de la entrevista, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, le preguntó por la muerte del candidato presidencial en las últimas horas, a lo que Landau respondió que el país norteamericano tenía sus ojos puestos en el hemisferio y en Latinoamérica y justo es el trabajo que se ha propuesto también el secretario Marco Rubio.

Christopher Landau y Donald Trump Jr.
Christopher Landau y Donald Trump Jr. | Foto: Rumble/Donald Trump Jr.

“Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato, entonces esto es terrible, el senador estaba hablando contra el presidente de Colombia, el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y el fue atacado hace un par de meses y luego murió”, dijo.

“Estamos muy interesados en cosas que pasan en países como Colombia, Venezuela, México y esto nos impacta directamente, obviamente por temas migratorios pero por muchos otros temas más también” aseveró

“Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país hayan sido objeto de intentos de asesinato entonces esto es terrible, el senador estaba hablando contra el presidente de Colombia, el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y el fue atacado hace un par de meses y luego murió”, dijo Landau.

En desarrollo...

