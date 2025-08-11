Marco Rubio reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay y exige “justicia para los responsables”

A través de un corto mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se manifestó tras la noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió víctima del atentado en su contra ocurrido en Bogotá el pasado 7 de junio.

“Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, aseguró el alto funcionario del gobierno de Donald Trump.

Deeply saddened to learn of Colombian Senator @MiguelUribeT's tragic death. The United States stands in solidarity with his family, the Colombian people, both in mourning and demanding justice for those responsible. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2025

No es la primera vez que el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos se manifiesta contra el atentado del fallecido senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, ya que el día del atentado, envío un duro mensaje al gobierno de Gustavo Petro mientras se solidarizaba con la familia y los seres queridos de Miguel Uribe.

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. | Foto: GETTY IMAGES

“Estados Unidos condena con la mayor firmeza el intento de asesinato del senador Miguel Uribe. Esto constituye una amenaza directa a la democracia y es resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de las más altas esferas del Gobierno colombiano”, dijo entonces Rubio.

“Tras haber presenciado de primera mano el progreso de Colombia en las últimas décadas para consolidar la seguridad y la democracia, no puede permitirse volver a tiempos oscuros de violencia política. El presidente Petro debe moderar su discurso incendiario y proteger a los funcionarios colombianos”, agregó ese día la mano derecha del presidente Donald Trump.

El senador fue víctima de un atentado por cuenta de un menor de 15 años, quien le disparó con una pistola tipo Glock, alcanzándolo en la cabeza, el cuello y la pierna. El ataque fue catalogado por la Fiscalía como un atentado político contra el político conocido por sus duras críticas a la administración del presidente izquierdista Gustavo Petro.

Curul del Senador Miguel Uribe en el Congreso | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El líder político del Centro Democrático fue trasladado en estado crítico a la Clínica Fundación Santa Fe, donde fue sometido a varias cirugías de urgencia. Aunque presentó mejorías iniciales a mediados de julio, a principios de agosto sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central que lo devolvió a condición crítica.