Marco Rubio reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay y exige “justicia para los responsables”

El secretario de Estado de los Estados Unidos se manifestó este lunes a través de su cuenta de X.

Redacción Mundo
11 de agosto de 2025, 11:25 a. m.
Marco Rubio y Miguel Uribe Turbay.
Marco Rubio y Miguel Uribe Turbay | Foto: Getty Images / SEMANA

A través de un corto mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se manifestó tras la noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió víctima del atentado en su contra ocurrido en Bogotá el pasado 7 de junio.

Contexto: 🔴 En vivo | Murió Miguel Uribe Turbay: el mensaje de la Presidencia tras el fallecimiento del senador

“Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, aseguró el alto funcionario del gobierno de Donald Trump.

Contexto: Miguel Uribe murió casi a la edad de su mamá, Diana Turbay, y deja un niño pequeño, como lo era él en ese asesinato. Luto en Colombia

No es la primera vez que el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos se manifiesta contra el atentado del fallecido senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, ya que el día del atentado, envío un duro mensaje al gobierno de Gustavo Petro mientras se solidarizaba con la familia y los seres queridos de Miguel Uribe.

Marco Rubio
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. | Foto: GETTY IMAGES

“Estados Unidos condena con la mayor firmeza el intento de asesinato del senador Miguel Uribe. Esto constituye una amenaza directa a la democracia y es resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de las más altas esferas del Gobierno colombiano”, dijo entonces Rubio.

Contexto: De qué murió Miguel Uribe Turbay: Fundación Santa Fe se pronuncia tras el fallecimiento del senador

“Tras haber presenciado de primera mano el progreso de Colombia en las últimas décadas para consolidar la seguridad y la democracia, no puede permitirse volver a tiempos oscuros de violencia política. El presidente Petro debe moderar su discurso incendiario y proteger a los funcionarios colombianos”, agregó ese día la mano derecha del presidente Donald Trump.

Contexto: Embajador de Colombia en Estados Unidos le responde a Marco Rubio tras críticas al Gobierno Petro por atentado a Miguel Uribe Turbay

El senador fue víctima de un atentado por cuenta de un menor de 15 años, quien le disparó con una pistola tipo Glock, alcanzándolo en la cabeza, el cuello y la pierna. El ataque fue catalogado por la Fiscalía como un atentado político contra el político conocido por sus duras críticas a la administración del presidente izquierdista Gustavo Petro.

Curul del Senador Miguel Uribe en el Congreso, 20 de julio instalación
Curul del Senador Miguel Uribe en el Congreso | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El líder político del Centro Democrático fue trasladado en estado crítico a la Clínica Fundación Santa Fe, donde fue sometido a varias cirugías de urgencia. Aunque presentó mejorías iniciales a mediados de julio, a principios de agosto sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central que lo devolvió a condición crítica.

Contexto: Esposa de Miguel Uribe confirma su muerte con sentido mensaje

“Le pido a Dios que me muestre cómo aprender a vivir sin ti”, escribió su esposa, María Claudia Tarazona, en redes sociales tras conocerse la noticia del fallecimiento. “Descansa en paz, amor de mi vida. Yo cuidaré de nuestros hijos”, manifestó.

