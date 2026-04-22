Detienen en Argentina a prófugo colombiano acusado por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El ciudadano colombiano Brayan Ferney Cruz Castillo, quien se encontraba evadiendo a la justicia por su presunta implicación en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, fue capturado en la Ciudad de Buenos Aires tras un operativo conjunto entre autoridades nacionales e internacionales.

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El individuo contaba con una orden de detención a nivel internacional, respaldada por una notificación roja de Interpol.

Su arresto fue llevado a cabo por fuerzas federales argentinas, luego de que una investigación permitiera localizarlo en la capital del país suramericano.

🚨 Este miércoles, fuerzas federales de la Argentina e Interpol detuvieron a Brayan Ferney Cruz Castillo en la ciudad de Buenos Aires.



⭕ Se trata de uno de los acusados por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.



🛑 El Senador colombiano fue asesinado… pic.twitter.com/7BKJpfPPKR — Radio Mitre (@radiomitre) April 22, 2026

De acuerdo con fuentes judiciales, el detenido quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 12, que ahora deberá continuar con los mecanismos de cooperación internacional para determinar su posible extradición a Colombia, según el diario El Clarín.

Según las pesquisas realizadas en Colombia, el ataque habría sido perpetrado por una organización delictiva estructurada, con la participación de diversos implicados.

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En este contexto, aparecieron elementos que sugieren que Cruz Castillo podría haber intervenido en tareas logísticas relacionadas con el hecho, además de indicios sobre su posible llegada a Argentina, derivados del estudio de direcciones IP que lo situaban en dicho país.

Por su parte, el Ministerio Público decidió intensificar las labores de investigación en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y asignó actuaciones al “Escuadrón Buenos Aires” de Gendarmería Nacional Argentina.

Miguel Uribe Turbay Foto: Guillermo Torres / SEMANA

También, se activaron mecanismos de colaboración internacional y el intercambio de datos con INTERPOL.

Según medios en Argentina, durante las operaciones, se estableció comunicación con autoridades judiciales de Colombia, lo cual posibilitó profundizar en los detalles del caso y obtener acceso a las alertas internacionales vigentes vinculadas al sospechoso.

Por otro lado, se solicitó información a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que indicó que el acusado tenía un trámite pendiente, se hallaba en condición migratoria irregular dentro del país y contaba con una orden de expulsión activa, derivada de una detención anterior en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de una causa por robo.

Funeral de Miguel Uribe Turbay: Traslado a la Catedral Primada Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El 20 de abril, la fiscalía de Buenos Aires informó que Cruz Castillo había acordado someterse a un procedimiento abreviado por el delito de robo. En consecuencia, la audiencia quedó programada para este martes en el Juzgado Correccional 28, bajo la supervisión de la jueza María Julia Correa, según Infobae.