Exdirector del FBI se entrega y comparece ante tribunales: lo acusan de presuntas amenazas contra Donald Trump

El exdirector del FBI, James Comey, se presentó este miércoles en un tribunal federal después de ser acusado de amenazar la vida del presidente Donald Trump por una publicación en redes sociales, según informaron medios estadounidenses.

Acusan a exdirector del FBI de “amenazar la vida” de Donald Trump por polémica publicación en redes sociales

Según los canales CNN y MS NOW, Comey compareció ante el tribunal federal de Alexandria, cerca de la capital, Washington, y fue escuchado en una audiencia muy breve.

CNN informó que Comey no se declaró culpable y luego se le permitió retirarse.

🇺🇸 | El exdirector del FBI James Comey responde tras las acusaciones: "Sigo siendo inocente... Sigo sin tener miedo" tras la acusación de "86 47". pic.twitter.com/wW9uLywlTT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 29, 2026

Comey, de 65 años, fue inculpado el martes de dos cargos relacionados con una foto publicada en Instagram en mayo de 2025 —ahora eliminada— que mostraba los números “86 47” formados con conchas marinas.

Trump aseguró en una entrevista con Fox News en aquel momento que “86” era jerga para “matar” y que “47” se refería a él como el presidente número 47 de Estados Unidos.

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Comey proclamó el martes su inocencia. El exdirector comentó en una publicación posterior en redes sociales, en mayo, que pensó que se trataba de un “mensaje político” y no de que los números estuvieran asociados con la violencia, insistiendo en que no es partidario de cometer ni incitar actos violentos.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que estos hechos serían investigados por el Servicio Secreto al considerar que incitaban a un magnicidio contra Trump.

Patrice Failor, a la derecha, esposa del exdirector del FBI James Comey, llega acompañada de miembros de su familia al tribunal federal de Alexandria, Virginia, el miércoles 29 de abril de 2026. Foto: AP

Los abogados del Departamento de Justicia han presentado la acusación formal contra Comey en el distrito este de Carolina del Norte, según ha recogido la cadena CNN.

Esta segunda imputación se produce después de que Comey, cesado por Donald Trump durante su primer mandato, fuera acusado en septiembre del pasado año de falso testimonio y obstrucción al Congreso; si bien los cargos en su contra fueron desestimados después de que se declarara ilegal el nombramiento de Lindsey Halligan, antigua abogada del presidente, como fiscal federal para el distrito este de Virginia, quien presentó la acusación.

Los hechos se remontan a una comparecencia de Comey ante el Congreso en 2020, en la que supuestamente mintió al negar cualquier relación con la filtración de información relativa a los presuntos vínculos entre Trump y el Gobierno de Rusia.

El exdirector del FBI, James Comey, habla con miembros de la prensa en el edificio Rayburn de la Cámara de Representantes Foto: Getty Images