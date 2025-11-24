Suscribirse

Estados Unidos

Jueza de EE. UU. da golpe a Trump y desestima dos casos penales de fuertes opositores del presidente. Así fue el fallo

Una exabogada de Trump fue la causa del cierre de los cargos imputados.

Redacción Mundo
24 de noviembre de 2025, 9:05 p. m.
x
Ambos fueron eximidos del proceso penal en su contra. | Foto: Getty Images

Una jueza federal de Estados Unidos desestimó este lunes, 24 de noviembre, los casos penales presentados contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dos destacados opositores al presidente Donald Trump.

Contexto: ¿Sedición? La amenaza de Trump a los demócratas que pidieron a los militares de EE. UU. desobedecer sus “órdenes ilegales”

La jueza Cameron Currie desestimó ambos casos con el argumento de que la fiscal designada por Trump que presentó los cargos, Lindsey Halligan, exabogada del mandatario, fue nombrada de manera ilegal.

x
Halligan ha sido cercana a Trump durante su mandato. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Comey fue acusado formalmente en septiembre de hacer declaraciones falsas al Congreso. El hecho se consideró parte de una campaña de represalia del presidente contra sus oponentes políticos por parte de un sector de la opinión pública estadounidense.

Por su parte, la demócrata James, que procesó con éxito a Trump por fraude, fue acusada en octubre de un cargo de fraude bancario y por proferir declaraciones falsas a una institución financiera.

El fallo de la jueza

La acusación contra Comey se produjo después de que el fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, Erik Siebert, renunciara tras informar supuestamente a altos funcionarios del Departamento de Justicia que no había pruebas suficientes para acusarlo.

Contexto: Revés para el Gobierno Trump: Juez bloquea plan para deportar menores guatemaltecos desde EE. UU.

La fiscal general Pam Bondi reemplazó a Siebert con Halligan, quien presentó el caso ante un gran jurado y obtuvo una acusación formal. Los principales fiscales federales generalmente deben ser confirmados por el Senado y Currie dictaminó que la abogada fue nombrada sin seguir los pasos legales.

Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos
Bondi ha sido una de las funcionarias más leales de Trump. | Foto: AP

“El intento de la fiscal general de poner a la fiscal Halligan como fiscal interina de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia fue inválido”, dijo la jueza.

“Y dado que la señora Halligan no tenía autoridad legal para presentar la acusación formal, concederé la moción del señor Comey y desestimaré la acusación sin perjuicio”, agregó.

Trump y las medidas punitivas contra sus enemigos políticos

La desestimación deja abierta la posibilidad de que los cargos se presenten nuevamente, aunque el plazo de prescripción en el caso de Comey podría haber expirado desde entonces.

Contexto: Encuentro entre Trump y Mamdani: así fue el viral acercamiento del presidente con uno de sus más polémicos opositores
x
Amos son acérrimos opositores de Donald Trump. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Los cargos contra Comey se presentaron después de que Trump instara públicamente a Bondi a tomar medidas contra el exdirector del FBI y otros que considera enemigos.

Trump ha tomado una serie de medidas punitivas contra quienes percibe como enemigos, con purgas a funcionarios gubernamentales que consideraba desleales, casos contra bufetes de abogados que llevaron causas contra él y el retiro de fondos federales de universidades.

Incluso, otro crítico de Trump, el exasesor de seguridad nacional John Bolton, fue acusado de 18 cargos de transmisión y retención de información clasificada.

*Con información de AFP

