Encuentro entre Trump y Mamdani: así fue el viral acercamiento del presidente con uno de sus más polémicos opositores

El presidente Donald Trump prometió el viernes que su administración trabajará con el próximo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, para mejorar la vida de los residentes de la capital financiera de Estados Unidos.

“Vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura”, dijo Trump después de una reunión en la Casa Blanca, que Mamdani describió como “muy productiva”.

El alcalde electo subrayó que su reunión “no se centró en los puntos de desacuerdo, que son numerosos”, sino en su “objetivo común de estar al servicio de los neoyorquinos” para combatir el alto costo de vida, su gran promesa de campaña.

Durante su aparición conjunta frente a las cámaras, Trump, de origen neoyorquino, casi pareció poner bajo su ala al demócrata de 34 años, al predecir que “sorprenderá a algunos conservadores”.

Mamdani ha sido uno de los opositores más polémicos del Gobierno. | Foto: Getty Images

Consultado sobre comentarios pasados de Zohran Mamdani, quien lo había calificado de “déspota”, Donald Trump respondió: “Se han dicho cosas mucho peores de mí que ‘déspota’. Así que no es tan insultante. Tal vez cambie de opinión”.

El republicano de 79 años, siempre ávido de atención mediática, se congratuló del interés suscitado por este encuentro, que provocó una afluencia particularmente grande de periodistas a la Casa Blanca.

El presidente estadounidense felicitó a su visitante por su campaña “increíble”, que comenzó como un perfecto desconocido para terminar no solo como alcalde electo, sino como una nueva estrella de los progresistas estadounidenses.

Donald Trump, presidente de EE. UU. | Foto: Getty Images

“Creo que tanto el presidente Trump como yo tenemos muy claras nuestras posiciones y puntos de vista, y lo que realmente aprecio del presidente es que la reunión que tuvimos se centró no en los puntos de desacuerdo, que son muchos, sino también en el propósito común que tenemos de servir a los neoyorquinos”, detalló, por su parte, Mamdani.

“Tenemos algo en común. Queremos que esta ciudad nuestra, a la que tanto amamos, prospere”, apoyó el presidente ante los periodistas que empezaban a hacerle preguntas a los políticos.

Los políticos hablaron del costo de vida y la seguridad de Nueva York. | Foto: Getty Images

Meses atrás, Trump, que solía llamar al alcalde como “mi pequeño comunista”, amenazó con recortar el presupuesto que se envía a Nueva York en caso de que Mamdani ganara en las urnas y también sentenció que enviaría a la Guardia Nacional, para hacer frente a la escalada de inseguridad.

Sin embargo, ahora parece retractarse de sus duras condiciones.

“Hablamos de delincuencia, y él no quiere ver delincuencia, y yo tampoco quiero ver delincuencia, y tengo muy pocas dudas de que no vamos a llegar a un acuerdo en ese tema”, concluyó el mandatario.