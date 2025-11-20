Suscribirse

Mundo

Alcalde socialista de Nueva York rompe el silencio antes de su encuentro con Donald Trump

El mandatario neoyorquino electo, abiertamente de izquierda, ha emergido como el nuevo gran rival político de Donald Trump.

Redacción Mundo
20 de noviembre de 2025, 11:30 p. m.
Zohran Mamdani y Donald Trump
Zohran Mamdani y Donald Trump. | Foto: Foto 1: AFP Foto 2: Getty Images

El alcalde electo de Nueva York, el izquierdista Zohran Mamdani, dijo que está “listo para lo que sea que ocurra” cuando se reúna con el presidente Donald Trump el viernes en Washington.

En el pasado, Trump ha amenazado con deportar a Mamdani a Uganda, su país natal, y lo ha señalado erróneamente de ser comunista. Pero el alcalde electo de Nueva York aseguró el jueves que trabajaría con “cualquiera para hacer la vida más asequible” a los habitantes de la ciudad más grande del país.

Contexto: Un socialista en el imperio: Zohran Mamdani llega a la alcaldía de Nueva York y enfrenta a Donald Trump. Esto puede esperar los Estados Unidos

Mamdani destacó su deseo compartido con Trump por abordar el costo de vida. Señaló que decenas de miles de neoyorquinos han votado tanto por Trump como por él debido al costo de vida, ya que los alquileres y los precios de productos esenciales son más altos allí que en muchos otros lugares de Estados Unidos.

Sin embargo, el izquierdista elegido a principios de este mes por el Partido Demócrata se ha posicionado como parte de la resistencia contra Trump.

Zohran Mamdani logró un ascenso meteórico y terminó quedándose con la Alcaldía de Nueva York.
Zohran Mamdani logró un ascenso meteórico y terminó quedándose con la Alcaldía de Nueva York. | Foto: AP

“Es más crítico que nunca (...) el desafío específico que enfrentan muchas ciudades al equilibrar la seguridad pública y las medidas tomadas por esta administración” dijo Mamdani.

El mandatario republicano ha llevado al límite su poder apuntando particularmente a ciudades lideradas por demócratas.

Contexto: ¿Qué piensa Zohran Mamdani, el alcalde “socialista” de Nueva York, sobre Nicolás Maduro? Esto dijo

Señaló que es habitual que el alcalde electo de Nueva York se reúna con el presidente de Estados Unidos. Asimismo, indicó que su equipo se comunicó con la Casa Blanca para coordinar el encuentro.

Mamdani aseguró que aunque tiene “muchos desacuerdos” con Trump, exploraría “todas las vías y reuniones” para hacer a la ciudad de Nueva York más asequible.

Donald Trump ha asegurado en varias ocasiones que Mamdani es un riesgo para EE. UU.
Donald Trump ha asegurado en varias ocasiones que Mamdani es un riesgo para EE. UU. | Foto: GETTY IMAGES

Hizo campaña con promesas de bajar los precios de los alquileres y de las guarderías. Ofreció autobuses de transporte público gratuitos y tiendas de alimentos administradas por la ciudad. Fue el primer candidato a la alcaldía en sobrepasar el millón de votos en Nueva York desde 1969.

Expertos han cuestionado la viabilidad financiera de las propuestas de Mamdani.

Contexto: Donald Trump acusó a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela

Trump, conocido por su postura antiinmigrantes, ha ridiculizado el nombre sudasiático del alcalde electo. También amenazó con cortar fondos federales para la ciudad cuando el político musulmán dirija Nueva York, donde vivió el mandatario por décadas.

Mamdani ha criticado abiertamente a Trump durante toda su trayectoria política, y desde su elección, las peleas entre ambas figuras solo se han incrementado con el pasar de los días, por lo que la reunión del viernes será un desafío.

*Con información de AFP.

