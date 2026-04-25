Donald Trump habla tras ser evacuado de una cena de corresponsales de la Casa Blanca: confirma que atacante portaba “varias armas”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio una rueda de prensa este sábado, en horas de la noche, para referirse al incidente que ocurrió en medio de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que las autoridades detuvieron a un sospechoso de disparar un arma de fuego.

Video: así fue el impresionante momento en que Donald Trump fue evacuado de una cena con periodistas tras escucharse disparos

Trump, quien fue evacuado del lugar donde se desarrollaba el evento, confirmó que el incidente tuvo lugar cerca de la zona principal de control de seguridad del hotel donde se realizaba la actividad y que la persona que disparó se encuentra bajo custodia de las autoridades.

El mandatario estadounidense también confirmó que el atacante de la cena de prensa portaba “varias armas” y que hirió de bala a un agente del orden que se encontraba en el lugar donde fue detenido por las autoridades.

El agente se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas, precisó Trump en la rueda de prensa en la Casa Blanca, unas dos horas después del incidente. También lo describió como un “lobo solitario”.

“A la luz de los acontecimientos de esta noche, pido que todos los estadounidenses se recomprometan de corazón para resolver nuestras diferencias de manera pacífica”, manifestó el presidente.

El mandatario estadounidense ya se había referido antes al tema a través de Truth Social, donde informó en un primer momento que el Servicio Secreto y las fuerzas del orden “hicieron un trabajo fantástico”, en medio de la zozobra que generó la situación en el hotel Hilton de Washington.

“Actuaron con rapidez y valentía”, señaló el presidente norteamericano, al tiempo que confirmó que durante la acción “el tirador ha sido detenido”, por lo que recomendó que el espectáculo siguiera.

Sin embargo, minutos más tarde confirmó que por temas de seguridad y protocolo les habían solicitado que “abandonemos las instalaciones” del hotel, por lo que anunció la rueda de prensa desde la Casa Blanca.

En medio de su mensaje confirmó que la Primera Dama, Melania Trump, el Vicepresidente JD Vance; y todos los miembros del Gabinete “se encuentran en perfecto estado de salud”.

La primera dama Melania Trump y el presidente Donald Trump asisten a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton. Foto: AP

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