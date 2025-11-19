Donald Trump anuncia primer cara a cara con el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, uno de sus mayores opositores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con el alcalde electo de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani, en Washington, en el que será el primer encuentro con uno de sus mayores opositores.

El equipo del nuevo alcalde neoyorkino confirmó a la cadena de televisión CBS el encuentro con el mandatario estadounidense, que tendrá lugar este viernes, 21 de noviembre.

“El alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, ha solicitado una reunión”, dijo Trump en un breve mensaje difundido en su plataforma Truth Social, sin dar más detalles, salvo que la cita tendrá lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El equipo del alcalde aseguró que “es costumbre en una administración municipal entrante” y citando “la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda de asequibilidad” en la ciudad más poblada del país norteamericano como los temas que abordarán.

Mamdani se convirtió el pasado 5 de noviembre en alcalde electo de Nueva York gracias al apoyo de más de la mitad del electorado y superando en casi nueve puntos porcentuales a uno de los pesos pesados de la localidad, el exgobernador Andrew Cuomo, la apuesta de Trump.

Durante meses, el inquilino de la Casa Blanca habló de una posible “ruina” de la ciudad si Mamdani resultaba elegido, llegando a amenazar con retirar los fondos federales e incluso con deportar al demócrata de 34 años, nacido en Uganda y nacionalizado estadounidense.

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York | Foto: NurPhoto via AFP

El pasado 5 de noviembre, Mamdani, aseguró que estaba listo para dialogar con el presidente Donald Trump sobre “el costo de vida”, un tema que ambos pusieron como principal bandera de sus campañas.

“La Casa Blanca no me ha llamado para felicitarme”, bromeó Mamdani durante una conferencia de prensa.

“Pero sigo interesado en conversar con el presidente Trump”, afirmó en ese momento y agregó: “creo que la lección para el presidente es que no basta con diagnosticar la crisis que vive la clase trabajadora. Tienes que cumplir con el abordaje de esa crisis”.

Mamdani, al igual que Trump, puso en el centro de su campaña el alto costo de vida, el impacto de la inflación y los elevados gastos en alimentos.

Los neoyorquinos eligieron a un nuevo alcalde el 4 de noviembre | Foto: AFP