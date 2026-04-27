Trump exige despido de Jimmy Kimmel tras polémica broma sobre Melania Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió el lunes que la cadena ABC despida de inmediato al presentador Jimmy Kimmel, autor según él de un “despreciable llamado a la violencia” por una broma dirigida a la primera dama Melania Trump, tras el intento de atentado en su contra ocurrido el fin de semana en Washington.

“Esto realmente va demasiado lejos. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC”, escribió el mandatario al criticar unos comentarios del humorista, quien en su programa de la semana pasada había considerado que la primera dama irradiaba “el aura de una futura viuda”.

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Trump cumplirá 80 años en junio y es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56 años.

Melania Trump y Jimmy Kimmel Foto: Getty Images

El lunes, Melania Trump, rompiendo con la reserva mediática que observa la mayoría de las veces, criticó abiertamente al presentador de televisión, acusándolo en X de sostener una “retórica de odio y violencia”.

La primera dama reaccionó al comentario de Kimmel, hecho el jueves pasado, después de que un hombre armado intentara el sábado irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistía la pareja presidencial. La Casa Blanca asegura que el sospechoso quería asesinar a Donald Trump y a altos responsables de su gobierno.

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El jueves, Kimmel había parodiado en su programa el discurso que habitualmente pronuncia un humorista durante estas galas de la prensa, con el presidente como principal blanco de las burlas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., poco después del tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026. Foto: AFP

Sus palabras fueron condenadas desde la derecha el lunes, en particular por James Blair, alto funcionario de la Casa Blanca, que denunció comentarios que, según él, tenían como objetivo “legitimar la violencia política”. Para Melania Trump, el monólogo sobre su familia “no es humor”, en seria crítica a las palabras de Kimmel.

“Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar odio”, agregó la primera dama, calificando al presentador de “cobarde” y exhortando también a ABC a actuar en su contra.

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Gran estrella de los programas nocturnos de TV, los famosos “late night shows”, Jimmy Kimmel ya había sido acusado por la derecha estadounidense el año pasado de explotar políticamente el asesinato del influencer pro-Trump Charlie Kirk. Propiedad de Disney, ABC sacó del aire al presentador ante la polémica. Pero, ante el escándalo y las acusaciones de censura, la cadena restituyó al humorista una semana después.

Con información de AFP.