“Cobarde”: Melania Trump arremete contra Jimmy Kimmel tras referirse a la primera dama como “una viuda en espera”

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, cargó contra el humorista Jimmy Kimmel, tras señalar que su retórica “odiosa y violenta” divide al país, pidiendo de nuevo que su cadena ABC tome partido y actúe contra el presentador, después de que se refiriera a Melania Trump como “una viuda en espera”, apenas unos días antes del tiroteo en la cena de corresponsales.

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“La retórica odiosa y violenta de Kimmel tiene como objetivo dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos”, dijo la primera dama.

En el mensaje, que fue emitido en redes sociales, insiste en que el presentador “no debería tener la oportunidad de entrar en los hogares cada noche para difundir odio”.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

En este sentido, Melania Trump eleva el tono contra Kimmel al que llama “cobarde” y le señala por “esconderse detrás de ABC”, la cadena que emite su programa. “Sabe que la cadena seguirá encubriéndolo para protegerlo. Ya es suficiente. Es hora de que ABC tome una postura”, dijo.

“¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”, se preguntó.

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Kimmel ha vuelto a saltar a la palestra tras una parodia sobre la cena de corresponsales en la que se refería a Melania Trump como “viuda en espera” y bromeaba sobre su matrimonio con el presidente, apenas unos días antes de que la cena se viera interrumpida por un tiroteo que buscaba atentar contra Trump.

El pasado septiembre el conocido presentador vio como la cadena ABC, propiedad de Disney, cancelaba indefinidamente su programa, aunque revirtió la decisión unos días después, tras los comentarios sobre que el movimiento MAGA estaba tratando de obtener rédito político al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

La primera dama Melania Trump y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asisten a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026 en Washington, DC. Foto: Getty Images

Desde aproximadamente 2015, Kimmel ha mantenido desacuerdos públicos recurrentes con Donald Trump, consistentes en críticas satíricas en su programa y respuestas del expresidente en declaraciones y redes sociales.

Estos intercambios no constituyen disputas formales, sino una serie sostenida de confrontaciones mediáticas en el contexto del debate político estadounidense contemporáneo.