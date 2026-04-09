Melania Trump rompe el silencio sobre su relación con el caso Epstein en contundente mensaje

La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, hizo el jueves una inesperada declaración ante las cámaras de los medios de comunicación estadounidenses para negar acusaciones, las cuales no especificó, sobre ella y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, una relación que le ha costado las críticas más grandes en el cargo a su esposo, el presidente Donald Trump.

“Las mentiras que me vinculan con el vergonzoso Jeffrey Epstein deben terminar hoy”, dijo la esposa del presidente de los Estados Unidos. “Las personas que mienten sobre mí carecen de principios éticos, humildad y respeto”, selló Melania Trump en el comunicado dado a conocer en la tarde de este jueves.

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La primera dama estadounidense, nacida en Eslovenia, negó categóricamente cualquier vínculo con Epstein, con quien ella y su esposo Donald Trump habían sido fotografiados anteriormente durante sus años de vida social en Nueva York a inicios del milenio, donde se conocía que el magnate y el delincuente sexual mantenían una relación de amistad cercana.

Donald Trump y su novia (y futura esposa), la ex modelo Melania Knauss, el financiero (y futuro delincuente sexual convicto) Jeffrey Epstein y la socialité británica Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago. Foto: Getty Images

“Imágenes falsas y declaraciones sobre Epstein y sobre mí” han estado circulando en las redes sociales “desde hace años”, dijo durante su declaración pública. “Tengan cuidado con lo que creen: estas imágenes e historias son completamente falsas”, señaló en relación a las fotografías en las que aparece junto al fallecido financiero.

Con la divulgación de millones de archivos de todo tipo, tras la aprobación de una ley en ese sentido en el Congreso, aparecieron también todo tipo de imágenes trucadas en redes sociales en los últimos meses.

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Epstein murió bajo custodia federal en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de trata sexual de menores, pero el escándalo ha eclipsado repetidamente el segundo mandato de Donald Trump. El presidente también ha negado en varias ocasiones cualquier vínculo con los delitos de Jeffrey Epstein.

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos. Foto: AP

“Nunca he tenido conocimiento del abuso de Epstein hacia sus víctimas. Nunca estuve involucrada de ninguna manera. No fui partícipe. Nunca estuve en el avión de Epstein y nunca visité su isla privada”, dijo Melania Trump.

“Nunca he sido acusada ni condenada legalmente por ningún delito en relación con la trata sexual, el abuso de menores y otros comportamientos repulsivos de Epstein”, selló en su discurso ante los medios de comunicación.

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La primera dama también instó al Congreso a celebrar una audiencia pública para los supervivientes de los abusos de Epstein y “dar a estas víctimas la oportunidad de declarar bajo juramento”.

*Con información de AFP.