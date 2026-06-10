Bernie Moreno destapa detalle clave del apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella: “Algo sin precedentes”

El senador republicano, Bernie Moreno, quien es una de las figuras clave de la política norteamericana, respondió este miércoles, 10 de junio, a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella.

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“He dejado muy claro que la decisión sobre quién liderará Colombia corresponde exclusivamente al pueblo colombiano. No a gobiernos extranjeros, ni a fuerzas corruptas dentro del país, ni a organizaciones criminales transnacionales que, lamentablemente, han prosperado en los últimos cuatro años”, dijo Moreno a SEMANA.

“Nadie en el gobierno de los Estados Unidos con quien haya hablado discrepa de esta postura. Sin embargo, es totalmente razonable que el presidente Trump opine sobre con cuál de los dos candidatos considera que tendría una mejor relación”, aseveró el senador republicano.

Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos. Foto: Redes sociales

Moreno le dijo a SEMANA que ningún presidente del país norteamericano ha hecho más por la región y llamó a los colombianos a definir el futuro del país el próximo 21 de junio.

“Ningún presidente de los Estados Unidos ha hecho más por América Latina que el presidente Donald J. Trump. El pueblo de Colombia decidirá su futuro dentro de 11 días”, dijo.

“¡Los Estados Unidos de América están listos para abrazar un futuro de seguridad y prosperidad para ambas naciones, algo sin precedentes! De ello estoy firme”, aseguró el senador a SEMANA.

Donald Trump mostró su respaldo a Abelardo de la Espriella. Foto: AP / SEMANA

El presidente colombiano volvió a criticar a su homólogo Donald Trump, después de que mostrara su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella, y envió un duro mensaje en medio de su intervención ante las Naciones Unidas.

“Yo hablé con el presidente Trump personalmente hace poco en su oficina, y me pareció agradable la conversación. Y creía que habíamos hablado de un deal y no de business. Y así me fui contento. Pero hoy tengo al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato explícitamente, rompiendo su Constitución”, dijo Petro.

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Más tarde, el presidente colombiano también arremetió contra Trump y le pidió no interferir en la campaña electoral en Colombia. El mensaje lo emitió a través de su cuenta de X.

“Las relaciones entre países no deben construirse sobre ideologías efímeras, sino sobre pactos por la Vida y la Libertad permanentes, como le propuse al presidente Donald Trump, frente al retrato de Abraham Lincoln y el jardín hermoso de rosas que diseñó el presidente Trump”, dijo Petro.

Presidente Gustavo Petro, presidente Donald Trump y Abelardo de la Espriella. Foto: Semana

“Al presidente Donald Trump le informo que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros”, agregó.