Exmodelo brasileña relata el extraño ambiente en el avión de Jeffrey Epstein en 2002

Una exmodelo brasileña aseguró haber presenciado escenas inquietantes durante un vuelo en el avión privado del financiero estadounidense Jeffrey Epstein cuando tenía apenas 17 años.

Su testimonio, revelado años después, aporta un relato directo sobre lo que ocurría dentro de la aeronave conocida como el Lolita Express.

Amanda Ungaro relató que en 2002 abordó un vuelo entre París y Nueva York en el jet privado del magnate, invitada por su agente, el francés Jean-Luc Brunel, señalado como uno de los reclutadores de jóvenes para la red del empresario. En ese momento, ella era una aspirante a modelo y asegura que desconocía quién era Epstein.

Según contó en una entrevista con el diario brasileño O Globo, el ambiente dentro del avión le resultó extraño desde el principio. “Había como unas 30 chicas en el avión. Me pareció muy raro”, recordó. A su juicio, muchas de ellas “parecían más estudiantes que modelos”, y varias tendrían entre 14 y 16 años.

Jeffrey Epstein. Foto: getty images

Ungaro explicó que durante el vuelo presenció comportamientos que la incomodaron. “Algunas se sentaban en su regazo, cerca de él, jugando”, relató sobre el comportamiento de algunas jóvenes con Epstein.

En el avión también se encontraba Ghislaine Maxwell, quien, según la brasileña, “parecía muy a gusto” junto al magnate.

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La exmodelo recordó que su agente intentó tranquilizarla cuando notó su incomodidad. Le dijo que todas eran modelos y que el empresario era “un amigo”. Poco después, incluso le propuso presentárselo. “Deja que te presente a Jeffrey Epstein”, le dijo, según su relato. Cuando se acercó a saludarla, el financista le preguntó su edad y de dónde era.

Durante el trayecto también ocurrieron situaciones que, con el paso de los años, le resultaron aún más inquietantes. Ungaro asegura que en un momento varias de las jóvenes se retiraron al fondo del avión junto a Epstein y Maxwell, y que no volvió a verlas durante el resto del vuelo.

La exmodelo brasileña Amanda Ungaro. Foto: Getty Images for Paolo Zampolli

La exmodelo también describió otro episodio sospechoso relacionado con su agente. En medio del viaje, él le entregó una pequeña bola blanca envuelta en plástico y le pidió que la llevara consigo. Ella se negó repetidamente, sospechando que podía tratarse de droga, por lo que el hombre terminó guardándola nuevamente.

El testimonio salió a la luz después de que Ungaro fuera deportada de Estados Unidos, país donde vivió durante 25 años tras casarse con el empresario italiano Paolo Zampolli.

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Actualmente, mantiene un litigio judicial por la custodia de su hijo y sostiene que su exmarido habría influido en las autoridades migratorias para lograr su expulsión.

El caso de Epstein, acusado de liderar una red de tráfico sexual de menores, continúa generando nuevas revelaciones años después de su muerte en prisión en 2019, mientras esperaba juicio por delitos federales relacionados con explotación sexual.