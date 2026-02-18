Archivos de Jeffrey Epstein revelarían posibles crímenes de lesa humanidad, advierte un panel de expertos de la ONU

Un grupo de expertos independientes vinculados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió que los abusos documentados en los llamados “Archivos Epstein” podrían alcanzar el umbral de crímenes contra la humanidad bajo el derecho penal internacional.

En una declaración difundida el lunes, los especialistas, que actúan a título individual y no como personal de Naciones Unidas, señalaron que la escala, la naturaleza sistemática y el carácter transnacional de los hechos denunciados podrían constituir algunos de los delitos más graves contemplados en el derecho internacional.

“Tan grave es la escala, la naturaleza, el carácter sistemático y el alcance transnacional de estas atrocidades contra las mujeres y las niñas, que varias de ellas podrían razonablemente alcanzar el umbral legal de crímenes contra la humanidad”, afirmaron. Según los expertos, las conductas denunciadas podrían encuadrarse en figuras como esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio.

El derecho penal internacional establece que existen crímenes de lesa humanidad cuando actos como violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, trata, persecución, tortura o asesinato se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Durante años, Jeffrey Epstein ocultó su verdadera naturaleza. Fue amigo de los más ricos y poderosos. Foto: getty images

De acuerdo con el comunicado, los patrones descritos en los archivos divulgados podrían cumplir con ese umbral y, por tanto, deberían ser procesados en tribunales nacionales e internacionales competentes.

El pronunciamiento se produce tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, promulgada el 19 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. El pasado 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense publicó más de tres millones de páginas de documentos, además de 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionadas con el caso, tras varios retrasos.

Jeffrey Epstein, quien murió en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores, fue acusado de operar durante años una red de explotación sexual de niñas, muchas de ellas en situación vulnerable. Su excolaboradora Ghislaine Maxwell fue condenada en 2021 y sentenciada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual y otros delitos.

No obstante, persisten interrogantes sobre la posible participación de otras personas, las estructuras financieras implicadas y el alcance internacional de la red.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, señalados de liderar la red de abuso de menores. Foto: Patrick McMullan via Getty Image

Los expertos de la ONU subrayaron que todas las acusaciones contenidas en los archivos “requieren una investigación independiente, exhaustiva e imparcial”, así como indagaciones sobre cómo estos crímenes pudieron prolongarse durante tanto tiempo.

Asimismo, destacaron que los Estados están obligados, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra mujeres y niñas, incluso cuando los actos sean cometidos por actores privados.

“Nadie es demasiado rico ni demasiado poderoso para estar por encima de la ley”, afirmaron, al tiempo que rechazaron cualquier intento de cerrar el capítulo sin una rendición de cuentas completa. “Cualquier sugerencia de que ya es hora de dejar atrás los ‘archivos Epstein’ es inaceptable”.

El comunicado también alertó sobre “graves errores” en el proceso de divulgación de los documentos, incluida la exposición de información sensible de víctimas, lo que podría derivar en represalias o estigmatización.