Mundo

Registros del pedófilo Jeffrey Epstein mencionan a otra víctima de origen colombiano

Los archivos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. vinculan a personalidades en todo el mundo.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
10 de febrero de 2026, 8:52 p. m.
La niña habría sido incorporada al entorno de Epstein alrededor de 1998.
La niña habría sido incorporada al entorno de Epstein alrededor de 1998. Foto: getty images

La publicación de documentos de Jeffrey Epstein sobre los casos de abuso sexual a menores de edad menciona un nuevo capítulo de lo que sería una nueva víctima de origen colombiano que habría sido contactada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en julio de 2008 a petición de EE. UU.

De acuerdo con el expediente EFTA00163076, la niña habría sido incorporada al entorno de Epstein alrededor de 1998, cuando tenía apenas 12 años, y continuó bajo su control hasta 2004, es decir, dos años antes de que el FBI iniciara formalmente la investigación contra el pederasta bajo el caso 31E-MM-108062, según pudo confirmar el diario El Espectador.

La víctima cursó estudios, al igual que muchas otras jóvenes, en la Royal Palm Beach High School, uno de los centros educativos en los que Epstein y su círculo de captadores ponían especial atención para enganchar a menores dentro de su entramado delictivo. Para 2020, las autoridades de Estados Unidos intentaban localizar nuevamente a la víctima.

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. UU.
Epstein con tres jóvenes. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. UU.

En relación con la estructura de reclutamiento, resultó relevante la declaración jurada de Maritza Vásquez, quien se desempeñó como contadora en la agencia de modelaje Mc2 —propiedad de Jean-Luc Brunel, aliado cercano de Epstein— entre 2003 y 2006.

Mundo

Tiroteo en escuela canadiense deja 10 muertos: el presunto tirador se encuentra entre los fallecidos

Estados Unidos

Florida confirma la primera ejecución del año: el estado lideró las penas de muerte en 2025

Estados Unidos

Nueva York registró 18 muertes en medio de temperaturas históricas durante el invierno en EE. UU.

Estados Unidos

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

Mundo

EE. UU. habilita transacciones con PDVSA para actividades de exploración y producción de gas y petróleo

Estados Unidos

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Estados Unidos

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Estados Unidos

Secretario de Comercio de Estados Unidos niega vínculos con Jeffrey Epstein, a pesar de documentos que probarían lo contrario

Estados Unidos

Escándalo en la industria musical: la famosa cantante Chappell Roan se retira de su agencia de talentos por caso Epstein

Estados Unidos

Congresistas de EE. UU. acusan excesiva censura en archivos de Jeffrey Epstein y amenazan con revelar nombres ocultos

Las autoridades preguntaron a Epstein si había una niña colombiana de 13 años protegida por Brunel; sin embargo, ella lo negó. Brunel ha sido mencionado en diferentes ocasiones dentro de los archivos del pedófilo Jeffrey Epstein, y es acusado de conseguir menores de edad en Francia para llevarlas a Estados Unidos.

Colombiana que habría sido víctima de Jeffrey Epstein rompió el silencio y contó detalles inéditos: “Fue intimidante”

Brunel fue hallado ahorcado en el año 2022, según registra el medio colombiano.

Una referencia adicional a Colombia surge en 2015, cuando el fotógrafo Antoine Verglas envió a Epstein un artículo sobre la escopolamina de origen colombiano, una sustancia que “convierte a las personas en zombis en apenas 10 minutos” y que “anula la voluntad y suprime los recuerdos”, según conoció El Espectador.

Hasta antes de julio de 2020, Epstein era el único que había sido encarcelado por los delitos que se le imputaron, pero todo cambió con la detención de la prometida del financiero, Ghislaine Maxwell.
Hasta antes de julio de 2020, Epstein era el único que había sido encarcelado por los delitos que se le imputaron, pero todo cambió con la detención de la prometida del financiero, Ghislaine Maxwell. Foto: Lifetime

La referencia a la escopolamina habría pasado inadvertida de no ser porque en otro mensaje se deja constancia de una denuncia que plantea que dicha sustancia se empleaba de manera sistemática en Florida, con el fin de neutralizar a las personas señaladas como blanco.

El caso de Andrea Sterling

En medio del escándalo de los archivos del pedófilo estadounidense, el portal de noticias Lecturas habló con Andrea Sterling, una mujer de origen colombiano que compartió su testimonio como una de las víctimas del magnate estadounidense.

“Lo conocí a partir de una amiga que me invitó para hacer un masaje y allí llegué a su casa. Todo ocurrió en Nueva York. Era menor de edad y fue intimidante. Fue, definitivamente, una experiencia que no se debe experimentar y que no se debe tener, especialmente como menor de edad”, reveló la colombiana en la entrevista.

Más de Mundo

La policía canadiense acordonó la zona. Imagen de referencia

Tiroteo en escuela canadiense deja 10 muertos: el presunto tirador se encuentra entre los fallecidos

Luego de 29 años de permanecer en el llamado “corredor de la muerte”, Dillbeck, será ejecutado, pese a que en varias ocasiones interpuso recursos para evitar la inyección letal.

Florida confirma la primera ejecución del año: el estado lideró las penas de muerte en 2025

La niña habría sido incorporada al entorno de Epstein alrededor de 1998.

Registros del pedófilo Jeffrey Epstein mencionan a otra víctima de origen colombiano

x

Nueva York registró 18 muertes en medio de temperaturas históricas durante el invierno en EE. UU.

Para Hawking, la falta de alineación entre instrucciones y acciones podría desencadenar consecuencias inesperadas.

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

El petróleo vuelve al centro de la disputa geopolítica: Estados Unidos presiona a Venezuela para romper con China y Rusia a cambio de alivio económico.

EE. UU. habilita transacciones con PDVSA para actividades de exploración y producción de gas y petróleo

Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Getty Creativo

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Delcy Rodríguez y Benjamin Netanyahu

Régimen de Venezuela envía su primer cargamento de petróleo a Israel, tras la captura de Maduro

Algunas personas tienen una mejor relación con el dinero.

Estudiantes podrán ganar hasta 150.000 dólares con este premio impulsado por el Gobierno de Estados Unidos: así pueden participar

Noticias Destacadas