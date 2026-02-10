La publicación de documentos de Jeffrey Epstein sobre los casos de abuso sexual a menores de edad menciona un nuevo capítulo de lo que sería una nueva víctima de origen colombiano que habría sido contactada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en julio de 2008 a petición de EE. UU.

De acuerdo con el expediente EFTA00163076, la niña habría sido incorporada al entorno de Epstein alrededor de 1998, cuando tenía apenas 12 años, y continuó bajo su control hasta 2004, es decir, dos años antes de que el FBI iniciara formalmente la investigación contra el pederasta bajo el caso 31E-MM-108062, según pudo confirmar el diario El Espectador.

La víctima cursó estudios, al igual que muchas otras jóvenes, en la Royal Palm Beach High School, uno de los centros educativos en los que Epstein y su círculo de captadores ponían especial atención para enganchar a menores dentro de su entramado delictivo. Para 2020, las autoridades de Estados Unidos intentaban localizar nuevamente a la víctima.

Epstein con tres jóvenes. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. UU.

En relación con la estructura de reclutamiento, resultó relevante la declaración jurada de Maritza Vásquez, quien se desempeñó como contadora en la agencia de modelaje Mc2 —propiedad de Jean-Luc Brunel, aliado cercano de Epstein— entre 2003 y 2006.

Las autoridades preguntaron a Epstein si había una niña colombiana de 13 años protegida por Brunel; sin embargo, ella lo negó. Brunel ha sido mencionado en diferentes ocasiones dentro de los archivos del pedófilo Jeffrey Epstein, y es acusado de conseguir menores de edad en Francia para llevarlas a Estados Unidos.

Colombiana que habría sido víctima de Jeffrey Epstein rompió el silencio y contó detalles inéditos: “Fue intimidante”

Brunel fue hallado ahorcado en el año 2022, según registra el medio colombiano.

Una referencia adicional a Colombia surge en 2015, cuando el fotógrafo Antoine Verglas envió a Epstein un artículo sobre la escopolamina de origen colombiano, una sustancia que “convierte a las personas en zombis en apenas 10 minutos” y que “anula la voluntad y suprime los recuerdos”, según conoció El Espectador.

Hasta antes de julio de 2020, Epstein era el único que había sido encarcelado por los delitos que se le imputaron, pero todo cambió con la detención de la prometida del financiero, Ghislaine Maxwell. Foto: Lifetime

La referencia a la escopolamina habría pasado inadvertida de no ser porque en otro mensaje se deja constancia de una denuncia que plantea que dicha sustancia se empleaba de manera sistemática en Florida, con el fin de neutralizar a las personas señaladas como blanco.

El caso de Andrea Sterling

En medio del escándalo de los archivos del pedófilo estadounidense, el portal de noticias Lecturas habló con Andrea Sterling, una mujer de origen colombiano que compartió su testimonio como una de las víctimas del magnate estadounidense.

“Lo conocí a partir de una amiga que me invitó para hacer un masaje y allí llegué a su casa. Todo ocurrió en Nueva York. Era menor de edad y fue intimidante. Fue, definitivamente, una experiencia que no se debe experimentar y que no se debe tener, especialmente como menor de edad”, reveló la colombiana en la entrevista.