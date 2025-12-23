MUNDO

Colombiana que habría sido víctima de Jeffrey Epstein rompió el silencio y contó detalles inéditos: “Fue intimidante”

Andrea Sterling habló con el medio ‘Lecturas’ sobre los encuentros que tuvo con el magnate estadounidense.

Redacción Mundo
23 de diciembre de 2025, 11:00 p. m.
Andrea Sterling y Jeffrey Epstein.
Andrea Sterling y Jeffrey Epstein. Foto: Instagram: @andrea.sterling y Getty

Al menos 8.000 nuevos documentos sobre el caso Epstein fueron publicados en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusado de retener información y criticado por la oposición demócrata por la difusión, considerada demasiado lenta, de estos archivos.

Estos nuevos archivos contienen cientos de videos y audios, entre ellos imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando el criminal sexual Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda.

En medio del escándalo de los archivos del pedófilo norteamericano, el portal de noticias Lecturas habló con Andrea Sterling, una mujer de origen colombiano que compartió su testimonio como una de las víctimas del magnate estadounidense.

En El programa de Ana Rosa, la colombiana contó cómo conoció al convicto fallecido, mientras continúan los interrogantes sobre los detalles desconocidos de la trama de abuso sexual contra menores de edad a nivel global.

“Lo conocí a partir de una amiga que me invitó para hacer un masaje y allí llegué a su casa. Todo ocurrió en Nueva York. Era menor de edad y fue intimidante. Fue, definitivamente, una experiencia que no se debe experimentar y que no se debe tener, especialmente como menor de edad”, reveló la colombiana en la entrevista.

Caso Jeffrey Epstein: salen a luz nuevas fotos del depredador sexual un mes antes de morir en su celda

Según el diario, la mujer de origen colombiano optó por denunciar junto a otras mujeres que se unieron para interponer las acciones pertinentes contra el magnate y también contra el FBI por no haber actuado con rapidez.

“En este momento no es jurídico, apenas es el proceso de la demanda, pero sí, estamos en procesos legales”, dijo Sterling.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell asisten a la serie de conciertos de Wall Street 2005, patrocinada por de Grisogono, en beneficio de Wall Street Rising, con la actuación de Rod Stewart en el Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en Nueva York. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan vía Getty Images)
Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en una imagen tomada en 2025. Foto: Patrick McMullan via Getty Image

“Él era un tipo intimidante y tenía esa presencia poderosa de hombre con mucho poder. Cuando yo fui no sabía su nombre, no tenía mucho conocimiento, apenas había llegado a Estados Unidos, pero fue una experiencia muy incómoda”, contó en el medio español Lecturas.

“Me dijeron que se iba a hacer un trabajo normal, pero la situación era totalmente diferente”, aseveró la colombiana.

Muchas mujeres que fueron víctimas de los abusos del reconocido inversor han decidido hablar. “Estoy segura de que muchas víctimas no han hablado por temor a que las juzguen, por seguridad y por muchísimos temas. Con la información que se está dando, ojalá se pueda hacer justicia en la forma que se tiene que hacer”, aseveró Sterling.

El Congreso aprobó una ley para la publicación, con fecha límite el 19 de diciembre, de los registros gubernamentales sobre Epstein, quien oficialmente se suicidó en 2019 en una prisión de Nueva York antes de un proceso judicial.

Presuntas víctimas del financiero y traficante sexual Jeffrey Epstein, caído en desgracia, levantan la mano mientras el abogado Bradley Edwards habla en una conferencia de prensa frente al Capitolio de los Estados Unidos el 3 de septiembre de 2025 en Washington
Presuntas víctimas del financiero y traficante sexual Jeffrey Epstein, caído en desgracia, levantan la mano mientras el abogado Bradley Edwards habla en una conferencia de prensa frente al Capitolio de los Estados Unidos. Foto: Getty Images

Un grupo de víctimas del exfinanciero criticó en un comunicado publicado en X que solo una “fracción” de los documentos se haya hecho pública y destacó el tachado “anómalo y extremo” de los elementos publicados el viernes sin “ninguna explicación”.

“Se nos dijo que aún hay cientos de miles de páginas de documentos sin publicar”, afirmaron en el texto. “Son violaciones claras de una ley inequívoca”, agregaron.

*Con información de AFP.

