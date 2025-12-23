El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desclasificado este 20 de diciembre un nuevo lote de documentos del archivo Jeffrey Epstein, reavivando el escándalo que ha perseguido a élites políticas y del entretenimiento por más de una década.

Esta revelación incluye registros de vuelos privados, fotografías de figuras públicas y testimonios que, aunque no aportan pruebas concluyentes de delitos, intensifican las especulaciones y demandas de transparencia. La publicación se realizó el 20 de diciembre, en respuesta a órdenes judiciales pendientes desde años atrás.

El millonario financiero Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores, dejó un legado de conexiones controvertidas.

Departamento de Justicia de Estado Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos Foto: U.S Department of Justice

Revelan nuevas fotos perturbadoras y chats secretos de Jeffrey Epstein a días de divulgarse sus archivos

Estos documentos forman parte de los miles de páginas desclasificadas progresivamente desde 2019, tras demandas civiles impulsadas por víctimas como Virginia Giuffre.

Según un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el nuevo lote de información está abierto a su consulta bajo el título de Data Set 8 File, el nuevo lote suma más de 2.000 páginas, enfocadas en el registro de vuelos del infame avión Lolita Express, el Boeing 727 de Epstein, y evidencias fotográficas recolectadas en redadas a sus propiedades.

Imagen de Andrés Pastrana con Ghislaine Maxwell apareció en documentos del caso Jeffrey Epstein

Data set files 8: Jeffrey Epstein, U.S Department of Justice Foto: U.S Department of Justice

Uno de los detalles más destacados proviene de un informe redactado por un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, incorporado en esta desclasificación. Los registros de vuelo muestran que el expresidente Donald Trump viajó en “al menos ocho” ocasiones en aviones de Epstein entre 1993 y 1997, según el documento. Estos vuelos, documentados con fechas, rutas y manifiestos de pasajeros, conectan principalmente Nueva York con Palm Beach, Florida, sede de la mansión de Epstein. El fiscal enfatiza que no hay indicios de irregularidades en esos trayectos, pero la mención ha generado revuelo político.

Se acaba el plazo, seguidores de Trump tienen gran expectativa sobre divulgación del expediente Epstein: “Se tardó demasiado”

Tras la revelación de la información, el presidente Donald Trump lamentó el potencial daño a la reputación de las personas que aparecen en las fotos. Durante un evento en la biblioteca de Mar-a-Lago, su club en Palm Beach, el presidente aseguró, “mucha gente está muy enojada porque se están publicando fotos de otras personas que realmente no tenían nada que ver con Epstein. Pero aparecen en una foto con él porque estaba en una fiesta, y arruinaste la reputación de alguien”.

Departamento de Justicia de Estado Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos Foto: U.S Department of Justice

Departamento de Justicia de Estado Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos Foto: U.S Department of Justice

Data set files 8: Jeffrey Epstein, U.S Department of Justice Foto: U.S Department of Justice

Entre los archivos figuran fotografías de personajes famosos, muchas tomadas en eventos sociales o funciones públicas. El Departamento publicó imágenes de Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos posando junto a Epstein en lo que parece una gala benéfica; Kevin Spacey, el actor nominado al Oscar, en una fiesta neoyorquina; Michael Jackson, el “Rey del Pop”, en una reunión informal; el legendario periodista Walter Cronkite, en un contexto periodístico; y la cantante Diana Ross, capturada en un encuentro grupal.

Juez de Nueva York ordena publicar material relacionado con el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein

Departamento de Justicia de Estado Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos Foto: U.S Department of Justice

Departamento de Justicia de Estado Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos Foto: U.S Department of Justice

Data set files 8: Jeffrey Epstein, U.S Department of Justice Foto: U.S Department of Justice

Ninguna de estas imágenes muestra actividad sexual explícita, aclaró el departamento en su nota adjunta. La mayoría son fotos de eventos sociales, rescatadas de discos duros y álbumes incautados en 2005 y 2019.

Data set files 8: Jeffrey Epstein, U.S Department of Justice Foto: U.S Department of Justice

La desclasificación de este nuevo lote de información responde a la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos y fallos de la jueza Loretta Preska, quien en 2024 ordenó la revisión de documentos sellados.

Departamento de Justicia de Estado Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos Foto: U.S Department of Justice

Departamento de Justicia de Estado Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos Foto: U.S Department of Justice

Organizaciones como la National Center for Missing & Exploited Children aplaudieron el paso, pero víctimas del depredador sexual aseguran que estas fotos son solo la punta del iceberg.