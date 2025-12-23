En una nueva desclasificación de documentos del Departamento de Justicia el 20 de diciembre de 2025, un fiscal federal de Nueva York reveló que los registros de vuelo confirman al menos ocho viajes del presidente Donald Trump en el avión privado de Jeffrey Epstein, el empresario convicto por tráfico sexual de menores.

Esta información, parte de miles de archivos liberados bajo presión legislativa, reaviva el debate sobre las conexiones de élites políticas con el círculo del pederasta fallecido en 2019. Las revelaciones, aunque no implican directamente delitos por parte de Trump, sí cuestionan la profundidad de su relación con Epstein durante los años 90.

Data set files 8: Jeffrey Epstein, U.S Department of Justice

El Departamento de Justicia, encabezado por la fiscal general Pam Bondi, publicó alrededor de 13.000 documentos el viernes 20 de diciembre, cumpliendo con una ley firmada por el propio Trump en noviembre de 2025.

Esta legislación, conocida como Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, obliga a divulgar unos 20.000 archivos adicionales, incluyendo correos electrónicos, agendas y registros de vuelos del infame avión ‘Lolita Express’. La desclasificación llega tras meses de demandas de víctimas y legisladores, con retrasos previos que generaron sospechas de censura selectiva, especialmente en menciones a figuras como Trump y Bill Clinton.​

Bill Clinton en una piscina.

Los documentos destacan copias de registros de vuelo ya conocidos de juicios previos, pero ahora con más detalles. Dentro de los documentos se encuentra la revelción hecha por un fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Nueva York en un correo electrónico fechado el 8 de enero de 2020 en el que detalla que Trump voló en al menos ocho ocasiones entre 1993 y 1997, superando cifras previas de siete viajes reportadas en 2021.

Estos trayectos ocurrieron en la década de 1990, cuando Trump y Epstein frecuentaban fiestas en Palm Beach y Nueva York, compartiendo círculos sociales de alto perfil.​

Foto: Getty Images

Entre los registros de vuelos se especifican tramos desde aeropuertos como Palm Beach a Nueva York, con Trump listado como pasajero junto a Epstein y otros invitados. De los ocho viajes reportados en los que estuvieron Epstein y Trump como pasajeros en al menos 4 se confirmó la presencia de Ghislaine Maxwell.

Registros adicionales incluyen una agenda censurada de Epstein y Ghislaine Maxwell, donde aparece Trump, y fotos de ambos en eventos sociales.

WASHINGTON, DC - JULY 18: An image of U.S. President Donald Trump and Jeffrey Epstein, along with the words �President Trump: Release All the Epstein Files�, is projected onto the U.S. Chamber of Commerce building on July 18, 2025, in Washington, D.C.

Desde la desclasificación de este nuevo lote de información Donald Trump ha lamentado el potencial daño a la reputación de las personas que aparecen en las fotos. Durante un evento en la biblioteca de Mar-a-Lago, su club en Palm Beach, el presidente aseguró, “mucha gente está muy enojada porque se están publicando fotos de otras personas que realmente no tenían nada que ver con Epstein.Pero aparecen en una foto con él porque estaba en una fiesta, y arruinaste la reputación de alguien”.

A pesar de que Donald Trump ha asegurado haber terminado cualquier tipo relacionamiento con el depredador sexual para finales de los años 90, una revisión exhaustiva de CNN de registros judiciales, fotografías, entrevistas y otros documentos públicos revela una relación duradera hasta mediados de la década de 2000, cuando Trump afirma haberla roto.