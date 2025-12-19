Los archivos de Epstein salen a la luz: fotos con expresidentes y miles de víctimas fueron revelados

Gracias a una ley aprobada hace meses en el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Justicia tenía plazo hasta este viernes, 19 de diciembre, de publicar todos los archivos del depredador sexual Jeffrey Epstein, con el fin de garantizar la transparencia en la investigación y que el actual gobierno no esté encubriendo detalles comprometedores.

El expresidente Bill Clinton en una piscina con Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, y otra persona a quien le censuran su rostro. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU.

Así las cosas, los archivos recién publicados contiene fotos de las propiedades del pedófilo —quien se suicidó en el 2019, mientras estaba en prisión—, fotos con el expresidente Bill Clinton, el nombre de al menos 1.200 víctimas y la identidad de figuras prominentes del mundo que estuvieron involucrados con Epstein, como Michael Jackson.

Revelan nuevas fotos perturbadoras y chats secretos de Jeffrey Epstein a días de divulgarse sus archivos

Bill Clinton en una piscina. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU.

Para proteger a las víctimas y los procesos judiciales que siguen abiertos, el Congreso accedió a censurar algunos nombres e información que pudiera comprometer a las personas afectadas.

Epstein y Michael Jackson. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU.

“El presidente Clinton no sabe nada sobre los terribles crímenes de los que Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida hace algunos años, o aquellos de los que ha sido acusado recientemente en Nueva York”, había asegurado el portavoz del exmandatario (1993-2001), Ángel Ureña, en una publicación del 2019.

Los archivos, pese a que en gran medida están censurados para proteger información delicada, contiene expedientes judiciales como demandas civiles, un juicio en contra de Ghislaine Maxwell —quien fue socia y mano derecha de Epstein—, y varias demandas en contra del patrimonio del pedófilo.

El cantante Mick Jagger también aparece en los nuevos archivos publicados. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU.

También hay materiales como documentos, fotos y demás pruebas que recopiló el FBI y la Oficina Federal de Prisiones en investigaciones sobre Epstein hace 20 años. Además, radican documentos inéditos que le fueron entregados a Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes por parte del patrimonio del depredador sexual.

Algunas fotos de ese último enlace mencionado fueron publicadas el jueves, 18 de diciembre, donde había fotos de Epstein con el filósofo Noam Chomsky, también junto con mujeres y mensajes perturbadores escritos en el cuerpo de sus víctimas, además de un chat donde se estaba concretando un encuentro de una joven de 18 años con Epstein.

Michael Jackson y Bill Clinton aparecen en varias fotos recién publicadas Foto: Departamento de Justicia de EE. UU.

“La administración Trump es la más transparente de la historia. Al publicar miles de páginas de documentos, cooperar con la solicitud de citación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y solicitar recientemente que se investiguen más a los amigos demócratas de Epstein, la administración Trump ha hecho más por las víctimas que los demócratas“, declaró la portavoz de presidencia, Abigail Jackson, este viernes.

“Y aunque el presidente Trump cumple sus promesas, demócratas como Hakeem Jeffries y Stacey Plaskett aún no han explicado por qué le solicitaron dinero y reuniones a Epstein después de que fuera condenado por delitos sexuales. El pueblo estadounidense merece respuestas”, agregó.

El depredador sexual aparece en varios momentos con el expresidente estadounidense. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU.

Sin embargo, los demócratas no están conformes con los documentos publicados.

El congresista Ro Khanna, coautor de la ley que exigía la revelación de los archivos, confesó estar “decepcionado” con el Departamento de Justicia, en declaraciones a los periodistas.

“La ley exige que se publiquen todos los documentos no clasificados relacionados con Epstein. Es evidente que no han cumplido con ese estándar”, aseveró Khanna. “Si bien es evidente que intentan, como mínimo, cumplir con el plazo, deberían haber podido hacer más”.