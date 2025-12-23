Caso Jeffrey Epstein: salen a luz nuevas fotos del depredador sexual un mes antes de morir en su celda

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó hace pocas horas un nuevo lote de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, incluyendo fotos inéditas tomadas un mes antes de su muerte en prisión.

Jeffrey Epstein, el controvertido magnate financiero acusado de tráfico sexual de menores, falleció el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

Los guardias lo encontraron inconsciente en su celda a las 6:30 a. m., colgado del borde de su cama, y fue declarado muerto horas después en un hospital cercano pese a intentos de reanimación. Su muerte, oficialmente un suicidio por ahorcamiento, generó teorías conspirativas que persisten hasta hoy, especialmente por fallos en la vigilancia carcelaria y su intento previo de suicidio el 23 de julio de ese año.​​

Justamente, sobre ese intento de suicidio ahora se conocen fotos reveladas por el Departamento de Justicia entre los miles de documentos desclasificados en su caso.

Salen a luz fotos de Jeffrey Epstein un mes antes de morir en su celda; Las fotos hacen parte de los más de 40.000 documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Foto: U.S. Department of Justice

En las fotografías se ve al depredador sexual después del potencial intento de suicidio” del 23 de julio de 2019, que de acuerdo al informe del Metropolitan Correctional Center, New York, donde se encontraba recluido ocurrió a la 1:45 a. m. del 23 de julio de 2019.

En las fotos se ve a Epstein con manos, pies y cuello altamente hinchados tras el intento de suicidio, un mes antes de su muerte en su celda.

La liberación de estas fotos forma parte de la desclasificación de un nuevo lote de documentos, cumpliendo con una ley firmada por el propio Trump en noviembre de 2025.

Esta legislación, conocida como Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, obliga a divulgar unos 20.000 archivos adicionales, incluyendo correos electrónicos, agendas y registros de vuelos del infame avión Lolita Express. La desclasificación llega tras meses de demandas de víctimas y legisladores, con retrasos previos que generaron sospechas de censura selectiva, especialmente en menciones a figuras como Trump y Bill Clinton.​

Departamento de Justicia de Estado Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos. Foto: U.S Department of Justice

Entre lo más llamativo destacan fotografías de figuras prominentes en entornos privados de Epstein. Una muestra al expresidente Bill Clinton, de aspecto juvenil, relajado en un jacuzzi, con parte de la imagen oculta por un rectángulo negro. Otras fotos muestran a Epstein en eventos sociales junto a Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross, Kevin Spacey, entre otros. Aunque ninguna foto muestra ninguna actividad sexual, sí reaviva la cercanía de estas personalidades con el depredador sexual.

Otras imágenes muestran a Epstein y acompañantes con rostros borrosos posando con armas de fuego, además de docenas de fotos de figuras desnudas o en ropa mínima, extraídas de allanamientos.