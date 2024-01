El misterio de la muerte de Epstein: su hermano habló de las pruebas que demostrarían un encubrimiento

Las cámaras de seguridad donde estaba detenido Epstein no estaban funcionando el día en que murió, los guardas de seguridad estaban dormidos y el convicto se quedó sin su compañero de celda pese a las recomendaciones directas de los psicólogos del centro penitenciario donde estaba recluido.

El entonces fiscal general Bill Barr calificaría más tarde la situación como una “tormenta perfecta de errores”. Según el New York Post, un médico forense dictaminó que la muerte fue un suicidio, lo que significó que no era necesaria más investigación.

Mark, quien es promotor inmobiliario, habló con The Post y se refirió a la misteriosa muerte de su hermano: “Solo quiero analizar los hechos, pero cuando consideramos los hechos disponibles tenemos más preguntas”, dijo, y agregó: “Parece que no hubo ninguna investigación una vez que se dictaminó que se trataba de un suicidio, no vieron ninguna razón para profundizar más”.