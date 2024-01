La lista negra de Epstein: estas son las acusaciones contra los más poderosos y famosos salpicados por el escándalo

Bill Clinton

Segunda parte del escándalo Epstein: Bill Clinton habría amenazado a una revista para que no publicara artículos sobre el pedófilo

Se le preguntó si sabía sobre si Clinton y Epstein eran amigos, a lo que Sjoberg aseguró que entendía que tenían “tratos” entre ellos. La defensa del expresidente manifiesta que nunca estuvo en la isla de Little St. James, donde el magnate tenía una mansión y se produjeron muchos de los abusos. En 2019, Clinton aseguró que desconocía los “crímenes terribles” de Epstein y que no había tenido relación con él en muchos años. Dicho sea, no se asegura que haya formado parte de los abusos a menores.