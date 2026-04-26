El plan detrás del ataque en Washington: el manifiesto que expone objetivos, reglas y fallas de seguridad

El sospechoso dejó un manifiesto donde delimitó blancos, advirtió que podía romper sus propias reglas y denunció fallas de seguridad.

Hombre armado en cena de corresponsales de la Casa Blanca tendría como objetivo a altos cargos de la administración Trump

Reglas del atacante: a quién excluía como blanco

El manifiesto que escribió el presunto atacante antes del tiroteo en Washington no solo revela sus motivaciones, sino que expone con claridad las reglas bajo las cuales planeaba ejecutar el ataque.

El documento citado por The New York Times fue enviado por Cole Allen a su familia poco antes de los hechos y se ha convertido en una de las principales piezas de la investigación.

El documento, de 1.052 palabras, fue remitido aproximadamente diez minutos antes del ataque durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

En el Allen, de 31 años, dejó por escrito que identificaba a altos cargos de la Administración Trump como sus principales objetivos y que no buscaba un ataque indiscriminado.

Por el contrario, estableció límites concretos sobre a quiénes no debía afectar: excluía como blancos a los empleados del hotel, a los invitados del evento y, en principio, a las fuerzas de seguridad.

Allen señaló que intentó “minimizar las bajas colaterales” mediante el uso de “perdigones en lugar de balas sólidas” para evitar que los disparos atravesaran paredes.

Sin embargo, esa aparente restricción tenía una advertencia explícita. El propio autor señalaba que “pasaría por encima de casi todos” si era necesario para cumplir su objetivo.

Esta foto ilustrativa, tomada en Los Ángeles. Cole Allen habría detallado objetivos y planificación minutos antes del incidente Foto: AFP

Lo anterior dejó en evidencia que, pese a la delimitación inicial, estaba dispuesto a causar daño más amplio si las circunstancias lo exigían.

El manifiesto dedica un apartado específico al papel del Servicio Secreto.

Allí indica que estos agentes solo debían ser considerados objetivos en caso de intervenir y que, de ser necesario, debían ser neutralizados “de forma no letal si es posible”.

Este punto resulta especialmente relevante porque, durante el incidente, un agente de la División Uniformada del Servicio Secreto fue alcanzado por un disparo, aunque el chaleco antibalas evitó que las heridas fueran mortales.

Además de estas reglas de actuación, el documento evidencia un nivel de planificación más profundo.

El atacante no solo definía a quién excluir, sino que también organizaba sus objetivos, priorizando a figuras de mayor jerarquía dentro del entorno político, especialmente relacionadas con Donald Trump, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel.

Esa jerarquización refuerza la idea de que no se trataba de un acto impulsivo, sino de una acción estructurada.

El texto también contenía acusaciones directas y un lenguaje abiertamente hostil contra el mandatario, en el que el autor intentaba justificar el ataque como una respuesta a lo que consideraba fallas graves del sistema político.

En el texto, el sospechoso justificaba sus acciones y afirmaba no estar dispuesto a permitir que un “pedófilo, violador y traidor” actuara en su nombre, en aparente referencia al presidente Donald Trump, quien se encontraba en el evento.

“Lo que mis representantes hacen se refleja en mí”, escribió.

A lo largo del manifiesto, esa justificación aparece acompañada de una lógica que busca presentar la violencia como una acción dirigida y no aleatoria.

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Críticas a la seguridad: cómo habría ingresado armas al evento

El sospechoso también señaló presuntas fallas de seguridad en el hotel donde se realizaba el evento, asegurando que no encontró controles efectivos ni en el transporte, ni en el ingreso al lugar ni durante la actividad.

Incluso afirmó que pudo ingresar varias armas sin ser detectado y criticó lo que describió como una “sensación de arrogancia” en los sistemas de seguridad.