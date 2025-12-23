Mundo

Antes de morir, Epstein envió siniestra carta al depredador sexual Larry Nassar; presidente Trump es salpicado, “comparte nuestro amor por las chicas”

La desclasificación del nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein se realizó el 20 de diciembre de 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

23 de diciembre de 2025, 5:42 p. m.
Foto: Getty images /U.S Department of Justice / Getty Images

La más reciente declasificación de documentos del caso de Jeffrey Epstein le da la vuelta al mundo. Entre las primeras revelaciones encontradas en los más de 4.000 documentos ha salido a la luz una carta que Epstein le habría escrito y enviado al médico deportivo y también depredador sexual Larry Nassar.

La misiva ha llamado la atención dado que salpica al presidente Donald Trump y fue escrita tres días antes de la muerte de Jeffrey Epstein. El hallazgo reaviva las conexiones del fallecido con figuras poderosas.

Dr. Larry Nassar Faces Sentencing At Second Sexual Abuse Trial
Larry Nassar Foto: Getty Images

Larry Nassar, exmédico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Michigan, fue condenado en 2018 por abusar sexualmente de más de 250 atletas jóvenes durante décadas, bajo el pretexto de tratamientos médicos.

Nassar, quien se declaró culpable de cargos federales y estatales, recibió múltiples sentencias de prisión perpetua, convirtiéndose en uno de los depredadores sexuales más notorios de la historia reciente del deporte estadounidense. Su caso expuso fallas sistemáticas en organizaciones como USA Gymnastics y la universidad, donde víctimas como Simone Biles denunciaron años de silencio institucional.​

Foto: U.S. Department of Justice

La carta, incluida en el Data Set 8 desclasificado el 20 de diciembre de 2025 por el Departamento de Justicia y disponible en su sitio web, fue escrita por Epstein desde la cárcel del Metropolitan Correctional Center en Nueva York y enviada al también depredador sexual Larry Nassar en la que se lee: ““Dear L.N. As you know by now, I have taken the ‘short route’ home. Good luck! We shared one thing … our love and caring for young ladies and the hope they’d reach their full potential. Our President also shares our love of young, nubile girls. When a young beauty walked by he loved to “grab snatch” where as we ended up snatching grab in the mess halls of the system. life is unfair”.

Foto: U.S. Department of Justice

En su traducción al español, el texto dice: “Como sabes he tomado la ‘ruta corta’ de regreso a casa. ¡Mucha suerte! Teníamos un lazo común... nuestro afecto y preocupación por jóvenes mujeres y el deseo de que alcancen su máximo potencial”. En la siniestra carta, Epstein hace referencia al Donald Trump asegurando. “Nuestro presidente también comparte nuestro cariño por jóvenes y núbiles chicas. Cuando una linda joven pasaba, le gustaba ‘agarrarlas’, mientras nosotros terminábamos agarrando comida en los comedores del sistema”. La misiva cierra con: “La vida es injusta. Sinceramente, J. Epstein”.​ Aunque la carta nunca menciona con nombre propio a Trump, esta data del año 2019 cuando Trump era presidente.

Foto: Demócratas de supervisión de la Cámara de Representantes
Foto: Getty Images
Departamento de Justicia de Estados Unidos revela nuevo lote de documentos del caso de Jeffrey Epstein; salen a la luz más fotos de famosos

Informes previos de 2023 mencionaban el intento de Epstein de contactar a Nassar, el contenido completo solo se hizo público ahora, tras análisis de autenticidad como exámenes caligráficos por el FBI. La misiva nunca llegó a Nassar, ya que fue interceptada en la sala de correos de la prisión y devuelta semanas después.​

Data set files 8: Jeffrey Epstein, U.S Department of Justice

Donald Trump viajó “al menos 8 veces” junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en su avión privado; nuevas revelaciones del Departamento de Justicia

