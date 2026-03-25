Se conocen más detalles del paradero del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei; ¿sigue vivo?

Casi cuatro semanas después de que los ataques israelíes y estadounidenses mataran a su padre y destruyeran el complejo familiar en Teherán, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, sigue sin aparecer en público. Este miércoles, un funcionario diplomático occidental dijo al diario israelí Israel Hayom que Mojtaba “ha permanecido involucrado en el mecanismo de toma de decisiones del liderazgo iraní”.

Esta es la afirmación más directa hasta ahora sobre su estado, pero llega en medio de versiones radicalmente opuestas sobre su condición real. La CIA, el Mossad y otras agencias de inteligencia observaron con atención el Año Nuevo persa del pasado viernes para ver si Mojtaba seguía la tradición de su padre y daba un discurso de Año Nuevo.

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Cuando la festividad pasó con solo un mensaje escrito en Telegram, el misterio sobre su condición física, su paradero y su papel en el esfuerzo bélico iraní se profundizó. “Habríamos esperado verlo de alguna forma. No aprovechó la oportunidad y la tradición”, dijo un funcionario estadounidense. “Es una gran señal de alerta”, agregó.

Esta fotografía tomada en Teherán el 30 de octubre de 2024 y proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán, muestra a Mojtaba Khamenei, el hijo del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero de 2026 Foto: AFP

Las versiones sobre su estado son contradictorias y ninguna ha sido verificada de forma independiente. Fuentes de seguridad nacional israelíes citadas por Fox News Digital describieron a Mojtaba como “una entidad vacía” sin control efectivo sobre el régimen. “El liderazgo iraní actual está roto, confundido y casi en mal funcionamiento”, afirmó Kobi Michael, analista del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv.

En contraste, un funcionario estadounidense dijo a Axios que “no tenemos evidencia de que realmente sea él quien da las órdenes”, aunque aclaró: “Es más que extraño. No creemos que los iraníes se habrían tomado todo este trabajo para elegir a un muerto como líder supremo, pero al mismo tiempo no tenemos pruebas de que esté al mando”.

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Lo que sí está verificado es que Mojtaba sobrevivió al ataque del 28 de febrero. Según una fuente con conocimiento de su situación, sufrió una fractura en el pie, una contusión en el ojo izquierdo y laceraciones menores en la cara. Su madre, su esposa y su hija murieron en los bombardeos. Versiones sin confirmar señalan que pudo haber sido evacuado a Rusia para recibir tratamiento médico.

El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Colprensa

Desde su designación como líder supremo el 8 de marzo, sus únicos mensajes han llegado por escrito, leídos por terceros en televisión estatal o publicados en su canal de Telegram. En su último mensaje, con motivo del Año Nuevo persa, afirmó que los enemigos de Irán “han sido derrotados” y llamó a la unidad nacional.

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También negó que Irán fuera responsable de ataques atribuidos a la Guardia Revolucionaria en Turquía y Omán. Surgieron incluso dudas sobre la autoría de sus mensajes: un dirigente reformista iraní sugirió que algunos discursos podrían haber sido redactados por el propio Larijani, antes de que Israel lo asesinara la semana pasada.