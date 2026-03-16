Líder supremo de Irán sobrevivió de milagro al ataque que mató a su padre y eliminó la cúpula del régimen, según un audio filtrado

Mojtaba Jamenei se salvó de milagro por un pequeño paseo al ataque del 28 de febrero, cuando misiles israelíes destruyeron el complejo familiar en Teherán y mataron a su padre, el líder supremo Ali Jamenei, junto a otros miembros de la cúpula del régimen. Así lo revela un audio filtrado al diario The Telegraph y verificado de forma independiente por el medio británico.

La grabación corresponde a un discurso pronunciado el 12 de marzo por Mazaher Hosseini, jefe de protocolo de la oficina de Ali Jamenei, ante altos clérigos y comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el barrio de Qolhak, en Teherán. Es, según The Telegraph, el primer relato detallado de lo ocurrido dentro del complejo en el momento del ataque.

Vladímir Putin sienta su posición tras la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

Hosseini reveló que Mojtaba había salido de su residencia “para hacer algo” minutos antes de que tres misiles balísticos israelíes Blue Sparrow impactaran en el edificio a las 9:32 de la mañana. “La voluntad de Dios era que Mojtaba tuviera que salir al patio a hacer algo y luego regresar”, dijo Hosseini según la grabación. “Él estaba afuera, subiendo las escaleras, cuando el misil impactó el edificio.”

El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Colprensa

Su esposa murió en el acto, su hijo y su cuñado también, cuya residencia ocupaba la planta baja del mismo edificio; fue decapitado por la explosión. Mojtaba resultó con una herida leve en la pierna.

El complejo fue atacado de forma simultánea en varios puntos. La casa del hermano de Mojtaba, Mostafa Jamenei, también fue alcanzada, aunque él y su esposa salieron ilesos. Entre los muertos confirmados por el medio británico figuran el propio Ali Jamenei, Mohammad Pakpour, jefe de la Guardia Revolucionaria, y Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa.

Nilufar Saberi, activista iraní exiliada, habla en SEMANA sobre las posibilidades de que caiga el régimen de su país

Hosseini describió además el destino de Mohammad Shirazi, jefe del departamento militar de Jamenei, a quien identificó como un blanco deliberado por ser el vínculo entre el mando castrense y el líder supremo. “Lo hicieron pedazos; no pudieron encontrar nada de él, y al final hallaron unos kilos de carne y la identificaron como su cuerpo”, afirmó según la grabación obtenida por The Telegraph.

Esta fotografía tomada en Teherán el 30 de octubre de 2024 y proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán, muestra a Mojtaba Khamenei, el hijo del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero de 2026 Foto: AFP

La filtración llega en medio de una profunda incertidumbre sobre el estado de Mojtaba Jamenei, elegido líder supremo tras la muerte de su padre, pero sin aparición pública desde entonces. Ninguno de sus hermanos ha emitido mensajes ni ha jurado lealtad desde su designación. Su único contacto con la población ha sido un mensaje escrito leído en televisión estatal. “No sabemos si está muerto o no”, dijo el presidente Donald Trump el lunes.

Régimen de Irán amenaza a su propia población con una represión “más fuerte” si convocan manifestaciones

Un funcionario iraní citado por The Telegraph admitió que los propios comandantes militares carecen de información sobre el estado del nuevo líder. Según reportes de inteligencia estadounidense recogidos por CBS News, el propio Ali Jamenei albergaba dudas sobre su hijo antes de morir, y lo consideraba poco preparado para asumir el cargo.