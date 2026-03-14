SEMANA: ¿Cuál es la situación actualmente en Irán tras casi dos semanas del inicio de la operación contra el régimen de los ayatolas?

Nilufar Saberi: La situación en Irán cada vez se está volviendo más incierta. El júbilo y la confianza que había de que por fin alguien acudió a la llamada de socorro del pueblo iraní se están difuminando, en parte porque mucho nos tememos que, por intereses económicos y políticos, puedan llegar a algún tipo de acuerdo con los teocráticos en Irán que mantenga la estructura del régimen, un cambio de escaparate, algo parecido a lo de Venezuela, y que el pueblo iraní volvamos a ser sepultados, a puerta cerrada, con nuestros asesinos que tienen el poder. El poder en sí es la maquinaria de represión, es la máquina de masacrar al pueblo iraní. Ojalá no sea el caso.

SEMANA: ¿Existe la posibilidad de una caída del régimen?

N.S.: La caída del régimen no va a ser porque el régimen vaya a recuperar la sensatez y diga: “Mira, esta gente lleva décadas queriendo cambiar, sale a la calle, la masacro… pues no”. Eso no va a pasar. Ya nos dijeron desde hace mucho y en repetidas ocasiones que si alguna vez tienen que dejar el gobierno, no dejarán ni una sola arma por utilizar, tanto dentro como fuera de las fronteras de Irán.

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O sea, si cae, caerá matando. La única manera de que se pueda derrocar este régimen es el debilitamiento de su maquinaria de represión, para que el pueblo iraní pueda terminar el trabajo. Ojalá el régimen se debilite lo suficiente para que el pueblo iraní tenga alguna oportunidad real de derrocar a estos criminales, que no tiene límite en su criminalidad ni en su violencia.

Ya dijo Jomeini, nada más pisar Irán, que para el establecimiento del gobierno de Alá sobre la tierra no hay límites, que cualquier acción no solo está justificada, sino que está bendecida.

Foto: GETTY IMAGES

SEMANA: ¿Cómo vive la gente dentro de Irán este conflicto?

N.S.: El pueblo iraní, como cualquier otro pueblo, no es una masa compacta; hay diversidad. Pero por las noticias que nos llegan desde dentro, y por la muestra que hay fuera de Irán, la mayoría de la gente tiene esperanzas de que, por fin, debilitando al régimen, se pueda derrocarlo.

La gente toma lo que es la guerra entre Estados Unidos, Israel y la teocracia islamista como una pequeña luz al final del túnel para que haya un cambio. Fíjate cómo tiene que estar un pueblo para que el bombardeo de su tierra sea motivo de esperanza.

Los iraníes no somos extraterrestres, a nadie le apetece que lo bombardeen, pero ¿cómo tiene que estar de mal la situación para que el bombardeo suene a liberación?

SEMANA: ¿Qué significa la muerte del tirano Alí Jamenei?

N.S.: Provocó un júbilo entre la inmensa mayoría del pueblo iraní, tanto dentro como fuera. Teníamos la esperanza de que con su muerte se produjera algún tipo de mayor desestabilización entre las filas teocráticas.

Pero no, no se ve que haya sido el caso de momento. Han nombrado al hijo, que es peor que el padre, si cabe: más cerrado, más conservador, y es quien desde la sombra lleva años gobernando junto con la Guardia Revolucionaria.

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SEMANA: ¿Qué representa su reemplazo, Mojtaba Jamenei? ¿Podrá traer algún cambio al país?

N.S.: El cambio del padre al hijo era algo que se esperaba. De hecho, ya en 2022 uno de los eslóganes era: “Mojtaba, que te mueras y jamás llegues a saber el liderazgo”. Ya se sabía que Jamenei quería poner a su hijo. Hay muchas quejas de la monarquía hereditaria, pero aquí la tenemos.

No nos hemos llevado ninguna sorpresa, aunque nos duele que haya dado tiempo a que haya un tercer líder supremo islamista gobernando en Irán. Ni Jomeini padre ni Jomeini hijo tenían ni tienen las condiciones que exige la propia constitución de la teocracia para ser líder supremo.

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: NurPhoto via Getty Images

Pero es que la teocracia hace y deshace: el Parlamento, las elecciones, las instituciones, los poderes judiciales, ejecutivos y legislativos, todo eso es escaparate. Es una dictadura férrea manejada desde el líder supremo y la Guardia Revolucionaria.

Dicho eso, tenemos la esperanza de que Mojtaba vaya a tener el cargo del líder supremo más corto que los anteriores, con mucha diferencia.

SEMANA: ¿Cree que se debería buscar un acuerdo con el régimen o debe ser derrotado militarmente?

N.S.: Un acuerdo no. Lo que no queremos, como pueblo iraní, bajo ningún concepto, es volver a quedarnos a puerta cerrada con nuestros asesinos. Con la teocracia islamista no han hecho otra cosa que saquear nuestros recursos, llevar a más del 70 por ciento de la población por debajo del umbral de la pobreza, llenando sus bolsillos, y lo que les ha sobrado lo han empleado en expandir y financiar grupos terroristas islamistas por el mundo entero.

La única salida es el debilitamiento real de su maquinaria de represión. Ojalá se debilite lo suficiente para que el pueblo iraní tenga alguna oportunidad de derrocar a estos criminales.

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SEMANA: ¿Qué piensa del presidente Donald Trump en este conflicto? ¿Ha hecho lo necesario?

N.S.: No soy pro-Trump, no soy pro-Netanyahu. Realmente hay pocos políticos que me merezcan respeto, porque creo que la política en general se está volviendo contra el interés de los seres humanos; estamos pisoteando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recortando derechos donde se puede.

Me acuesto angustiada pensando cómo va a amanecer el mundo mañana. En el caso de Irán, hubiera sido mucho más fácil y legítimo actuar a través del acuerdo de la ONU de 2005 llamado Responsabilidad de Proteger, que establece que si un Gobierno masacra a su propio pueblo, los países firmantes tienen la obligación de intervenir.

Eso es muy diferente a que Trump, por su cuenta y riesgo, se proclame el amo del mundo unilateralmente. Es mucho exigir al pueblo iraní que derribe la teocracia con las manos vacías, que no hay más medios. En cambio, Europa en su conjunto no se atreve a toserle a Trump, que es de risa.

Y aun así se nos recrimina a quienes pedíamos una intervención internacional. En último término, el único que acudió fue Estados Unidos y, pese a todos sus defectos, algo es algo.

Continúan los bombardeos en Irán, especialmente en su capital, Teherán. Foto: AFP

SEMANA: ¿Qué piensa de los países que han criticado las acciones de Estados Unidos e Israel en Irán?

N.S.: Esa gente tendría que estar pensando en el pueblo desamparado y masacrado iraní. Ya sabemos que hay ideologías para las que cualquier cosa relacionada con las políticas de Estados Unidos e Israel está descartada de antemano; su odio hacia esas políticas está por encima de su amor por la humanidad.

Están ciegos de odio y no se dan cuenta de que el imperialismo islamista, desde que llegó al poder, extendió sus tentáculos hacia todos los países que pudo. Que se lo digan a los libaneses, que llevan más de 30 años sin poder gobernar su propio país.

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Han utilizado los inmensos recursos de Irán para poner en peligro la paz mundial mediante el avance del islamismo, que no tiene otro objetivo que establecer el gobierno de Alá sobre la tierra. Esto está en todos los mensajes que puedas escuchar, da igual que sean sunitas o chiitas.

Es importante diferenciar: usamos “islamismo” para referirnos a esa ideología política integrista, no al islam como religión, ni a los musulmanes como personas. Afortunadamente, no todos los musulmanes comulgan con el integrismo.

La pena es que no salgan a decir: “No en mi nombre”, porque mucha de la islamofobia que va creciendo va proporcionalmente al avance de la ideología integrista, y la pagan todos los musulmanes.